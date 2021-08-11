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МАУ устроила распродажу билетов: скидки до 30%

МАУ устроила распродажу билетов: скидки до 30%

К 30-й годовщине независимости Украины авиакомпания Международные авиалинии Украины подготовила путешественникам акционные предложения.

Об этом говорится на сайте МАУ.

Так, компания предлагает запланировать свой осенний или зимний отдых и купить билеты выгодно. Распродажа действует на более чем 15 направлений из Киева и Одессы.

Акционные билеты можно приобрести до 25 августа. Они действуют на период путешествий с 4 октября по 15 декабря (для рейсов из Лондона – 4 октября – 4 декабря).

Цены. Согласно информации на сайте МАУ, дешевые акционные билеты из столицы предлагаются рейсы:

  • Киев – Одесса – от 508 грн;
  • Киев – Вильнюс – от 522 грн;
  • Киев – Берлин – от 749 грн;
  • Киев – Милан – от 829 грн;
  • Киев -Мюнхен – от 990 грн;
  • Киев – Тбилиси – от 1137 грн;
  • Киев – Ларнака – от 1485 грн.

Стоимость билетов из Одессы:

  • Одесса – Киев – от 508 грн;
  • Одесса – Вильнюс – от 1003 грн;
  • Одесса – Милан – от 1338 грн;
  • Одесса – Стамбул – от 1378 грн;
  • Одесса – Берлин – от 1605 грн;
  • Одесса – Мюнхен – от 1645 грн.

Акция не действует на:

  • билеты на 13 октября – 18 октября, 22 октября – 1 ноября;
  • рейсы из/в Тель-Авив (TLV): 25 ноября – 7 декабря;
  • рейсы из Мюнхена: 30 октября – 8 ноября;
  • рейсы из Берлина: 9 октября – 26 октября;
  • рейсы из Женевы: 23 октября – 1 ноября.

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По материалам Finance.UA
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