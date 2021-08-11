МАУ устроила распродажу билетов: скидки до 30%

К 30-й годовщине независимости Украины авиакомпания Международные авиалинии Украины подготовила путешественникам акционные предложения.
Об этом говорится на сайте МАУ.
Так, компания предлагает запланировать свой осенний или зимний отдых и купить билеты выгодно. Распродажа действует на более чем 15 направлений из Киева и Одессы.
Акционные билеты можно приобрести до 25 августа. Они действуют на период путешествий с 4 октября по 15 декабря (для рейсов из Лондона – 4 октября – 4 декабря).
Цены. Согласно информации на сайте МАУ, дешевые акционные билеты из столицы предлагаются рейсы:
Стоимость билетов из Одессы:
Акция не действует на:
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