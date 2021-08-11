Украина впервые отправила в США налоговые отчеты об американцах

Государственная налоговая служба получила от финансовых агентов 91 пакет отчетов о счетах, конечными бенефициарными владельцами которых являются резиденты США.
По словам вице-премьер-министра — министра экономики Украины Алексея Любченко, 59 пакетов отчетов украинская сторона уже отправила в Службу внутренних доходов США, сказано в сообщении пресс-службы Минэкономики.
Отчеты финансовых агентов в рамках выполнения соглашения FATCA начали принимать в Украине с 16 августа. Любченко назвал такие операции «прозрачными» и способствующими детенизации экономики.
Напомним, власти Украины и США заключили соглашение по улучшению выполнения налоговых правил и применения положений закона США «О налоговых требованиях к иностранным счетам» (FATCA).
Финансовые агенты Украины через платформу International Data Exchange Services могут подавать налоговикам отчеты о счетах, открываемых налогоплательщиками США в украинских финансовых учреждениях. Таким образом стороны намерены бороться с уклонением от уплаты налогов американцев, работающих на территории других государств.
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