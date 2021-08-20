Oppo показала новый объектив для смартфонов — с постоянным зумом

Компания Oppo провела онлайн-мероприятие 2021 OPPO Future Imaging Technology, которое было посвящено будущему технологий фотографии и обработки изображений.

Инженеры компании рассказали о нововведениях в области фотокамер для смартфонов, в частности, об обновленных датчиках и алгоритмах.

Первая новинка — телеобъектив с постоянным оптическим зумом. В отличие от телеобъективов с перископами, используемых сегодня, элементы объектива перемещаются в диапазоне зума, эквивалентном 85−200 мм, что означает, что изображения должны быть четкими при любом фокусном расстоянии без необходимости цифрового масштабирования, кадрирования или искусственного повышения резкости.

Vivo анонсировала аналогичный продукт для своего концептуального телефона Apex 2020, но диапазон был ограниченным — примерно 130−195 мм. Новый модуль Oppo начинается с фокусного расстояния 85 мм, стандартного для портретных снимков, что должно сделать его гораздо более универсальным. Oppo отмечает, что использование одной камеры с большим количеством фокусных расстояний обеспечивает более стабильную работу с точки зрения цвета и баланса белого.

К сожалению, Oppo не сообщает, когда сможет поставить эту камеру на коммерческое устройство.

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Следующее обновление — это пятивесная система оптической стабилизации изображения, в которой используются методы сдвига объектива и датчика, а также данные о движении из гироскопа телефона. Сдвиг объектива используется для постепенной стабилизации, в то время как смещение сенсора применяется в «более драматических» ситуациях и включает в себя возможность поворота сенсора по осям X и Y.

Oppo заявляет, что это обеспечивает в три раза лучшую стабилизацию, чем вы можете достичь с помощью обычных модулей камеры OIS. Эта система начнет появляться в телефонах Oppo в первом квартале 2022 года.

Последний крупный анонс Oppo — это новый датчик изображения, который использует субпиксельную схему RGBW, добавляя дополнительные белые субпиксели для увеличения светочувствительности на 60%. Он также будет доступен довольно скоро — компания заявляет, что он появится в продаже в телефонах в четвертом квартале 2021 года.