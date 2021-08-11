"Мы не проиграли": апелляционный суд подтвердил незаконность выговора от Совета НБУ - Рожкова

Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу НБУ и оставил в силе решение суда предыдущей инстанции, который признал незаконным выговор первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу.

Об этом сообщила в Facebook Рожкова со ссылкой на решения судов.

По ее словам, утверждение СМИ о проигрыше в шестом Апелляционном суде по делу о выговоре — ложное.

«Шестой апелляционный Суд, ссылаясь на законодательные нормы и процессуальные нормы судопроизводства, принял решение, что он не может рассматривать это дело, и поэтому отказался рассматривать его по существу. Но, учитывая, что, согласно Конституции, каждый гражданин имеет право на защиту, Шестой Апелляционный суд определил, что это дело находится в компетенции другого суда, а именно Киевского Апелляционного», — пояснила она, ссылаясь на решение суда.

Рожкова добавила, что уже после этого Киевский Апелляционный суд принял постановление, которым отказал НБУ в удовлетворении апелляционной жалобы, оставив решение первой инстанции (Соломенского районного суда) без изменений.

«Иными словами, мы не проиграли в шестом Апелляционном суде. Шестой апелляционный суд отказался рассматривать это дело по существу и передал его в Киевский апелляционный, в котором решение в нашу пользу как истцов осталось без изменений.

Не только суд первой инстанции признал незаконным выговор, вынесенный Советом НБУ, — но и вторая инстанция (апелляция) подтвердила незаконность этого решения. Решение Киевского апелляционного суда вступило в силу с момента оглашения, с 12.08.2021», – добавила она.

«Апелляционную жалобу Национального банка Украины оставить без удовлетворения. Решение Соломенского районного суда г. Киева от 19 марта 2021 года оставить без изменений. Постановление апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия», — говорится в постановлении Киевского апелляционного суда.

«Я считаю, что в данном конкретном случае тезис „проиграла в суде“ не соответствует действительности. Тем более не соответствуют действительности утверждение, что „суд признал выговор законным“, потому что все прямо наоборот», — резюмировала Рожкова.

Справка Finance.ua:

Совет Национального банка 5 октября объявил выговор и недоверии первым заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора — Якова Смолия, уволенного в августе;