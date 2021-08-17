В каких случаях предприниматели освобождаются от уплаты единого налога

Предприниматели – плательщики единого налога І и II групп, которые не используют труд наемных лиц, освобождены от уплаты единого налога.

Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Сумской области.

Так, такие физлица могут не платить ЕН:

в течение одного календарного месяца в год на время отпуска,

на период болезни, подтвержденной копией листка (листков) нетрудоспособности, если она длится 30 и более календарных дней.

Налоговики рекомендуют, во избежание нарушения срока уплаты авансовых платежей целесообразно подавать заявление относительно периода ежегодного отпуска до начала отпуска, а заявление о сроке потери трудоспособности с обязательным добавлением копии листка нетрудоспособности подавать сразу после окончания больничного.

Если продолжительность отпуска меньше одного календарного месяца, то освобождение от уплаты единого налога в течение одного календарного месяца не предусмотрено.

Предприниматели-плательщики единого налога І и II групп могут воспользоваться нормой об освобождении от уплаты единого налога в течение одного календарного месяца в год на время отпуска при условии, если они работают самостоятельно и не используют труд наемных лиц.

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Заметим, что плательщики единого налога III группы и І и ІІ групп, использующие наемных работников, на период отпуска не освобождены от уплаты единого налога.