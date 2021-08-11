Сентябрь будет сложным, но осенью гривна укрепится: инвестиционный аналитик назвал причины

В сентябре Украина заплатит внешним кредиторам около 3 млрд долларов, однако в течение первой половины осени гривна будет укрепляться.
Об этом рассказал президент инвестиционной группы “Универ” Тарас Козак в комментарии ТСН.иа
“В сентябре могли быть сложности, ведь именно на этот период выпадают рекордные выплаты по внешним долгам (Украина в сентябре должна выплатить внешним кредиторам около 2,9 млрд долларов. – Ред.). В последние месяцы была неопределенность, сможет ли Министерство финансов оплатить эти средства без экстраординарных мер. Но Украина смогла привлечь около полумиллиарда долларов из-за выпуска евробондов и 23 августа должна получить “подарок” от МВФ в размере 2,7 миллиарда долларов. Эти средства должны обеспечить беспроблемное прохождение периода пиковых выплат нашим кредиторам”, – пояснил аналитик.
Фундаментальные факторы, влияющие на гривну, довольно неплохие, отметил Тарас Козак. Речь идет о хорошем урожае и высоких экспортных ценах.
Также специалист напомнил, что в этом году украинские трудовые мигранты перевели из заграницы рекордный объем денег. По данным Нацбанка, за январь-май 2021 года в Украину поступило от заробитчан 5,1 млрд долларов, что на 25% больше за первые пять месяцев прошлого года.
“Все указывает на то, что гривна продолжит укрепляться как минимум до октября. Если мы пройдем сентябрь без серьезных проблем, дальше у нас довольно легкий период в контексте выплат внешнего долга”, – ожидает специалист.
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