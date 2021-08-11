По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (29,288 млн грн и 30,804 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (42 и 31), максимальный курс продажи доллара 26,85 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,74−26,75 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 73 активные заявки по доллару на сумму 60,092 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

26,7500 — 45 555

26,7500 — 80 000

26,7500 — 50 000

26,7500 — 50 000

26,7500 — 27 000

26,7400 — 30 000

26,7400 — 49 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

26,7400 — 10 000

26,7500 — 10 000

26,7500 — 40 000

26,7500 — 10 000

26,7500 — 20 000

26,7500 — 30 000

26,7600 — 40 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,7763 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,7284 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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