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Украли 18 млн гривен с банковских счетов. В СИЗО заключенные устроили мошенническую схему

Украли 18 млн гривен с банковских счетов. В СИЗО заключенные устроили мошенническую схему

В Харьковской области киберполицейские разоблачили схему присвоения денег с банковских счетов заключенными СИЗО. Им удалось украсть 18 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Департамента киберполиции.

По информации правоохранителей, жертвами злоумышленников стали граждане Украины и иностранцы.

Указано, что схему организовал 20-летний мужчина, который сейчас находится под стражей в следственном изоляторе. Он привлек также своих сокамерников, которые занимались поиском потенциальных потерпевших.


Фото: Киберполиции

Так, используя фейковую страницу доставки онлайн-магазина, злоумышленники получали от потерпевших реквизиты их банковских карт и в дальнейшем присваивали деньги.

А другие члены группы с помощью различных платежных систем оформляли переводы денег с банковских карт потерпевших на подконтрольные организатору счета.

Установлено, что злоумышленники использовали схему и для иностранных интернет-площадок. Среди обманутых – граждане Испании, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран.

Правоохранители провели 24 обыска в следственном изоляторе и в домах фигурантов, где изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны.

Известно, что участники группировки задержаны в порядке ст. 208 УК.

Сейчас девятерым фигурантам объявлено о подозрении по ст. 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней), ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УКУ.

Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По материалам РБК-Украина
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