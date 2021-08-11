Украли 18 млн гривен с банковских счетов. В СИЗО заключенные устроили мошенническую схему

В Харьковской области киберполицейские разоблачили схему присвоения денег с банковских счетов заключенными СИЗО. Им удалось украсть 18 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-центр Департамента киберполиции.
По информации правоохранителей, жертвами злоумышленников стали граждане Украины и иностранцы.
Указано, что схему организовал 20-летний мужчина, который сейчас находится под стражей в следственном изоляторе. Он привлек также своих сокамерников, которые занимались поиском потенциальных потерпевших.
Фото: Киберполиции
Так, используя фейковую страницу доставки онлайн-магазина, злоумышленники получали от потерпевших реквизиты их банковских карт и в дальнейшем присваивали деньги.
А другие члены группы с помощью различных платежных систем оформляли переводы денег с банковских карт потерпевших на подконтрольные организатору счета.
Установлено, что злоумышленники использовали схему и для иностранных интернет-площадок. Среди обманутых – граждане Испании, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран.
Правоохранители провели 24 обыска в следственном изоляторе и в домах фигурантов, где изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны.
Известно, что участники группировки задержаны в порядке ст. 208 УК.
Сейчас девятерым фигурантам объявлено о подозрении по ст. 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней), ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УКУ.
Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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