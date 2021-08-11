Украинский лоукостер запускает регистрацию онлайн

Украинский лоукостер Bees Airline до конца 2021 года запустит онлайн-регистрацию на рейсы.
Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на коммерческого директора авиаперевозчика Александра Джиджора.
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По его словам, сейчас авиакомпания ведет переговоры о покупке необходимого IT-решения, которое сделает возможным новую услугу.
В первое время после запуска онлайн-регистрации обычная регистрация на стойке в аэропорту останется бесплатной. При этом в режиме дистанционной регистрации пассажир сможет бесплатно выбрать место в стандартном ряду за исключением первого ряда и аварийных рядов, отметил Джиджора.
В дальнейшем Bees Airline рассматривает возможность введения платы за получение посадочного талона в аэропорту и выбора места во время онлайн-регистрации. Однако новый сбор будет появляться постепенно, а не сразу после запуска дистанционной регистрации.
“Онлайн-регистрация удобна для путешественников, которые летят только с ручной кладью. Она позволяет дома сгенерировать посадочный талон, а по прибытию в аэропорт не стоять в очереди на стойку регистрации, а сразу идти на контроль безопасности”, – говорится в сообщении.
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