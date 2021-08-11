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Украинский лоукостер запускает регистрацию онлайн

Украинский лоукостер запускает регистрацию онлайн

Украинский лоукостер Bees Airline до конца 2021 года запустит онлайн-регистрацию на рейсы.

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на коммерческого директора авиаперевозчика Александра Джиджора.

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По его словам, сейчас авиакомпания ведет переговоры о покупке необходимого IT-решения, которое сделает возможным новую услугу.

В первое время после запуска онлайн-регистрации обычная регистрация на стойке в аэропорту останется бесплатной. При этом в режиме дистанционной регистрации пассажир сможет бесплатно выбрать место в стандартном ряду за исключением первого ряда и аварийных рядов, отметил Джиджора.

В дальнейшем Bees Airline рассматривает возможность введения платы за получение посадочного талона в аэропорту и выбора места во время онлайн-регистрации. Однако новый сбор будет появляться постепенно, а не сразу после запуска дистанционной регистрации.

“Онлайн-регистрация удобна для путешественников, которые летят только с ручной кладью. Она позволяет дома сгенерировать посадочный талон, а по прибытию в аэропорт не стоять в очереди на стойку регистрации, а сразу идти на контроль безопасности”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Bees Airline начал коммерческие полеты в марте 2021 года. Сейчас парк авиакомпании состоит из четырех среднемагистральных самолетов Boeing 737-800. Они рассчитаны на перевозку 189 пассажиров в одном салоне экономического класса;
  • лоукостер специализируется на выполнении международных чартерных и регулярных рейсов из основной базы в аэропорту «Киев» (Жуляны), а также из Львова, Одессы, Херсона и Харькова.
По материалам Finance.UA
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