Порядок въезда иностранцев в Украину изменили

Кабинет Министров Украины внес изменения в правила въезда иностранцев в страну во время пандемии COVID-19. В частности, будут пускать с подтверждением не только полного курса вакцинации, но и после первой прививки.

Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 18 августа.

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Согласно изменениям, для пересечения границы Украины иностранцам и лицам без гражданства нужен отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, или документ, подтверждающий вакцинацию.

Добавим, что будет приниматься иностранный COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию одной или несколькими дозами вакцин, которые включены в перечень ВОЗ.