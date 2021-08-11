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Безос вновь возглавил рейтинг самых богатых людей мира Forbes

Безос вновь возглавил рейтинг самых богатых людей мира Forbes

Основатель Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком мира по версии Forbes.

Об этом сообщается на сайте Forbes.

Издание напоминает, что в конце июля Безос уступил первенство владельцу конгломерата LVMH Бернару Арно, сейчас же американский бизнесмен вновь возглавил рейтинг.

«Хотя акции Amazon в среду упали на 1,3%, уменьшив состояние Безоса на 1,3 млрд долл, акции LVMH упали на 5,2%, сократив состояние Арно на 9,9 млрд долл», — пишет Forbes.

Отмечается, что акции Amazon на закрытии торгов торговались на уровне 3 201,22 долл за акцию, продолжая падение после того, как компания опубликовала неутешительную квартальную прибыль 30 июля; до этого акции торговались по более 3600 долларов за штуку.

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«Тем не менее, на момент закрытия рынков в среду состояние Безоса составило примерно 186,1 млрд долларов. Состояние Арно оценивалось в 185 млрд долл, замыкал топ-3 основатель Tesla Илон Маск (181,2 млрд долл)», — добавляет издание.

По состоянию на утро 19 августа, как свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени, рейтинг богачей возглавляет Безос (185,9 млрд долл), на второе место поднялся Маск (180,5 млрд долл), Арно и семья замыкают топ-3 (173,3 млрд долл).

По материалам Економічна Правда
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