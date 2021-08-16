Межбанк: пик бюджетных платежей и праздники. Что повлияет больше

Четверг на валютном рынке опять продолжит традиции этой недели и пройдет максимально активно. По нашему прогнозу объем операций на межбанке 19 августа будет в пределах до $ 155−190 млн при заключении до 650−700 сделок.

Основных причин две:

Пик бюджетных платежей у клиентов. Времени у клиентов на расчеты с государством по налогам практически не осталось и сегодня все будут закрывать эти проплаты. На это нужна гривна и ее нехватка заставит компании-экспортеры распродавать валютную выручку, а компании-импортеры — ограничит в возможностях скупки валюты. В итоге, это всегда играет в пользу гривны на межбанке и создает определенный избыток предложения доллара и евро на торгах;

Приближение длительных праздников по случаю Дня Независимости. Бизнес будет спешить закрыть свои текущие хозяйственные операции до наступления четырехдневных выходных, что обеспечит неплохую статистику торгов и активность на рынке.

Нацбанк практически ежедневно появляется сейчас на рынке с интервенциями по покупке доллара, чем пытается сдержать быстрое проседание его котировок. Пока регулятору это удается плохо — курс продолжает падать. Но НБУ не прекратит это делать, так как не заинтересован в настоящее время в сильном укреплении гривны. Поэтому, скорее всего — мы снова увидим его с традиционной покупкой как минимум «дежурных» $ 5 млн в те моменты, когда котировки будут активно проседать. И регулятор снова станет выкупать все самые дешевые предложения на торгах, чтобы попытаться развернуть тренд по доллару в сторону роста котировок. Удастся ли ему это сегодня (в предыдущие дни это помогало лишь частично) — будет зависеть от поведения крупнейших игроков межбанка, но его ценники останутся главными ориентирами по курсу на торгах для всех клиентов и самих банков.

Спекулянты сегодня будут активны как никогда. Как за счет работы в формате «в две стороны», так станут пытаться раскачивать курс, подстраиваясь под выходы крупных покупателей и продавцов, так и за счет игры по евро. Евровалюта опять просела на международном рынке до нового психологического порога ниже 1,17 доллара после опубликования протоколов решений ФРС США и сегодня валютные ралли по паре евро/доллар продолжатся. А это даст возможность местным спекулянтам «погонять» курс евро в течение дня и относительно гривны.

Курсы межбанка, по нашим расчетам в четверг будут в пределах: доллар — коридор 26,55 — 26,75 грн, евро — коридор 30,90 — 31,25 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,62 / 26,64

евро — 31,09 / 31,11

Курсы валют на Межбанке

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