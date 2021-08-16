«Тарифная» комиссия ужесточила ответственность для компаний за некачественное электроснабжение

НКРЭКУ внесла изменения в порядок обеспечения стандартов качества электроснабжения. В частности, с 2022 года продолжительность плановых перерывов в электроснабжении сокращается с 24 часов до не более 12 часов (в незимние месяцы) и 6 часов (в зимние месяцы).
Соответствующее решение Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла на заседании 18 августа.
Отмечается, что своим решением Нацкомиссия усилила с 1 января 2022 года стандарт по продолжительности аварийных перерывов с 24 до 22 часов и сократила допустимую продолжительность плановых перерывов в электроснабжении с 24 часов до не более 12 часов (в незимние месяцы) и 6 часов (в зимние месяцы).
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Для значительных по объему выполнения плановых работ (реконструкция и замена сетей) продолжительность перерывов в электроснабжении не должна превышать 24 часа (в незимние месяцы) и 8 часов (в зимние месяцы).
Также регулятор увеличил размер сумм компенсаций в случае несоблюдения отдельных стандартов.
Если количество перерывов в электроснабжении превышало допустимый стандарт, то бытовой потребитель имеет право получить компенсацию в размере 200 грн, небытовой – 600 грн, также предоставляется компенсация в 50 грн за каждый перерыв свыше установленного стандарта.
При этом допустимое количество перерывов продолжительностью более 1 часа в течение 12 месяцев составляет: не более 6 – для аварийных перерывов в городах и поселках городского типа, не более 8 – для сельской местности, не более 11 – для плановых перерывов.
Кроме того, постановление предусматривает установление компенсации за отсутствие одной фазы в течение более 24 часов для потребителей, присоединенных к сетям по трехфазной схеме электропитания.
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