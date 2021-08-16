Глава Нацбанка считает более эффективным ориентир на низкую инфляцию

Использование режима инфляционного таргетирования на протяжении 6 лет доказало, что ориентир НБУ именно на низкую и стабильную инфляцию, а не на фиксированный валютный курс — эффективнее.

Об этом сообщил председатель Национального банка Кирилл Шевченко в Facebook.

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Шевченко напомнил, что именно 18 августа 2015 года Национальный банк ввел монетарный режим инфляционного таргетирования, при котором приоритетом является достижение и поддержание ценовой стабильности.

«Эти шесть лет доказали, что ориентир НБУ именно на низкую и стабильную инфляцию, а не на фиксированный валютный курс — эффективнее», — считает глава НБУ.

По его словам, если сравнить колебания инфляции до введения инфляционного таргетирования и после, то «прогресс очевиден»: кредиты подешевели, а кредитование растет.

Глава НБУ напомнил, что на 1 января 2021 года международные резервы достигли восьмилетнего максимума — более 29 млрд долларов США.

Он назвал и другие положительные последствия инфляционного таргетирования. Так, гибкое курсообразование уменьшило уязвимость экономики к кризисам. Снизилась долларизация экономики, например, долларизация депозитов за этот период сократилась с 47% до 35%. Осуществлен существенный прогресс в валютной либерализации — все это, по мнению Шевченко, является фундаментом для устойчивого экономического развития.

В то же время, отметил глава НБУ, «повышение инфляции на сегодня является глобальным явлением», и центральные банки развитых стран пока «не слишком обеспокоены этим» и не сворачивают программ количественного смягчения.

Однако для Национального банка занимать пассивную позицию по инфляции было бы «ошибочным решением».

«То, что могут позволить себе центробанки развитых экономик, для нас пока не опция. Повышение учетной ставки и сворачивание антикризисных инструментов позволит сохранить контроль за инфляционными процессами, а следовательно — и возможность финансирования в гривне по доступной стоимости и на длительные сроки», — отметил Шевченко.

Он пояснил, что, реализуя монетарную политику, Нацбанк принимает «решение не только как реагировать на текущие вызовы, но и на долгосрочные тенденции».

Режим инфляционного таргетирования — монетарный режим, который предусматривает ответственность центрального банка за соблюдение провозглашенного значения официального показателя инфляции (таргета) в течение определенного периода времени.