0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 71 0

Глава Нацбанка считает более эффективным ориентир на низкую инфляцию

Глава Нацбанка считает более эффективным ориентир на низкую инфляцию

Использование режима инфляционного таргетирования на протяжении 6 лет доказало, что ориентир НБУ именно на низкую и стабильную инфляцию, а не на фиксированный валютный курс — эффективнее.

Об этом сообщил председатель Национального банка Кирилл Шевченко в Facebook.

Читайте также: Банковский сектор значительно ускорил рост кредитования

Шевченко напомнил, что именно 18 августа 2015 года Национальный банк ввел монетарный режим инфляционного таргетирования, при котором приоритетом является достижение и поддержание ценовой стабильности.

«Эти шесть лет доказали, что ориентир НБУ именно на низкую и стабильную инфляцию, а не на фиксированный валютный курс — эффективнее», — считает глава НБУ.

По его словам, если сравнить колебания инфляции до введения инфляционного таргетирования и после, то «прогресс очевиден»: кредиты подешевели, а кредитование растет.

Глава НБУ напомнил, что на 1 января 2021 года международные резервы достигли восьмилетнего максимума — более 29 млрд долларов США.

Он назвал и другие положительные последствия инфляционного таргетирования. Так, гибкое курсообразование уменьшило уязвимость экономики к кризисам. Снизилась долларизация экономики, например, долларизация депозитов за этот период сократилась с 47% до 35%. Осуществлен существенный прогресс в валютной либерализации — все это, по мнению Шевченко, является фундаментом для устойчивого экономического развития.

В то же время, отметил глава НБУ, «повышение инфляции на сегодня является глобальным явлением», и центральные банки развитых стран пока «не слишком обеспокоены этим» и не сворачивают программ количественного смягчения.

Однако для Национального банка занимать пассивную позицию по инфляции было бы «ошибочным решением».

«То, что могут позволить себе центробанки развитых экономик, для нас пока не опция. Повышение учетной ставки и сворачивание антикризисных инструментов позволит сохранить контроль за инфляционными процессами, а следовательно — и возможность финансирования в гривне по доступной стоимости и на длительные сроки», — отметил Шевченко.

Он пояснил, что, реализуя монетарную политику, Нацбанк принимает «решение не только как реагировать на текущие вызовы, но и на долгосрочные тенденции».

Режим инфляционного таргетирования — монетарный режим, который предусматривает ответственность центрального банка за соблюдение провозглашенного значения официального показателя инфляции (таргета) в течение определенного периода времени.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.