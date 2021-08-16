У Кличко назвали сумму, необходимую для замены всех маршруток автобусами

На закупку и оснащение автобусов на замену маршруткам в Киеве понадобится 15 миллиардов гривен.
Об этом заявил заместитель глава Киевской городской государственной администрации Константин Усов.
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По его словам, чтобы заменить все маршрутки на улицах города, надо приобрести по меньшей мере 1 тыс. полноразмерных автобусов. Новые автобусы будут стоить 10 миллиардов гривен, и еще 5 миллиардов надо на оснащение производственной базы.
Усов назвал такую сумму «неподъемной» для города и добавил, что международные учреждения также не могли бы выделить под это средства.
В то же время частным перевозчикам на приобретение новых маршруток, по оценкам Усова, нужно минимум 6 миллиардов гривен. Однако, он подчеркнул, что они могут приобрести и подержанные автобусы в других странах, которые бы отвечали новым требованиям КГГА.
Напомним, КГГА ввела новые требования к частным перевозчикам: теперь маршрутки должны быть оборудованы кондиционерами и соблюдать температурный режим.
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