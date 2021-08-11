Межбанк: несмотря на старания НБУ, курс продолжает падать

Среда снова порадовала поклонников гривны на валютном рынке. Доллар подешевел за день еще на 2,5 копейки — с 26,63/26,65 до 26,605/26,625 гривен, а евро на 3 копейки — с 31,21/31,23 до 31,18/31,20. Котировки американской валюты просели бы явно больше, но НБУ опять был на страже интересов экспортеров и дважды выходил на межбанк в моменты активного превышения предложения над спросом.
В первый раз он выкупил самые дешевые лоты утром в общей сумме $ 5 млн по цене не выше 26,64 гривны, а во второй — вышел с интервенцией уже ближе к окончанию сессии с ценником в 26,615 гривен. Причем, во время вечерней интервенции он появился на торгах в тот момент, когда котировки могли уйти к цели 26,60 гривен и ниже.
Ход торгов:
Предложение превышало спрос и с утренних 26,63/26,65 гривен доллар просел до 26,62/26,64 к 11 часам и затем даже ненадолго вырос до 26,645/26,665 к полудню за счет выхода на рынок основных покупателей. НБУ после 10 часов выходил на межбанк с первой интервенцией по покупке $ 5 млн с уровнем ценников до 26,64 гривны и этим частично поддержал доллар. Но уже ближе к обеду продавцов постепенно снова становилось все больше, а покупатели уже закрывали свои сделки и уходили с межбанка.
В итоге, к обеду котировки просели до 26,635/26,655 гривен и затем постепенно проседали. К 16 часам они снизились до 26,615/26,635 гривен, а Нацбанк «испугавшись» их падения к уровням 26,60 и ниже — снова появился на рынке с покупкой по 26,615. Этими действиями он опять поддержал доллар, но после его ухода курс окончательно просел до отметки 26,605/26,625 к концу сессии.
Главные события 18 августа на валютном рынке:
1) Доллар за день подешевел с утренних 26,63/26,65 до 26,6050/26,625 гривен к концу сессии.
2) Нацбанк дважды выходил на межбанк с интервенцией. И купил первые $ 5 млн по курсу в пределах до 26,64 гривен, а затем под конец сессии покупал валюту уже по 26,615.
3) Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,6473 гривен, а официальный курс на 19 августа 2021 года установлен на уровне 26,6455 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 26,60 / 26,62
евро — 31,17 / 31,19
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1707 / 1,1709
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