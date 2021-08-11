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СБУ разоблачила и заблокировала канал изготовления фальшивого топлива

СБУ разоблачила и заблокировала канал изготовления фальшивого топлива

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила и заблокировала канал изготовления и реализации фальсифицированного топлива. Государственный бюджет понес более 181 млн гривен убытков.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, изготавливали и продавали поддельное топливо на территории Полтавской и Кировоградской областей. Злоумышленники делали свой «бензин» на основе спирта, который закупали на заводе в Полтавской области.


Фото: СБУ

В ходе следствия было установлено, что основой фальсифицированного бензина был разбавитель на основе спирта, который изготавливали незаконно. Его смешивали с компонентами топлива и получали смесь, которую продавали под видом бензина.

Фальсифицированное топливо сбывали оптом и в розницу через собственную сеть автозаправочных станций.

Одному из фигурантов уголовного производства объявлено о подозрении согласно ч. 3 ст. 212 УК Украины. Сейчас идет следствие.

По материалам НВ
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