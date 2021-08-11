СБУ разоблачила и заблокировала канал изготовления фальшивого топлива

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила и заблокировала канал изготовления и реализации фальсифицированного топлива. Государственный бюджет понес более 181 млн гривен убытков.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным СБУ, изготавливали и продавали поддельное топливо на территории Полтавской и Кировоградской областей. Злоумышленники делали свой «бензин» на основе спирта, который закупали на заводе в Полтавской области.
Фото: СБУ
В ходе следствия было установлено, что основой фальсифицированного бензина был разбавитель на основе спирта, который изготавливали незаконно. Его смешивали с компонентами топлива и получали смесь, которую продавали под видом бензина.
Фальсифицированное топливо сбывали оптом и в розницу через собственную сеть автозаправочных станций.
Одному из фигурантов уголовного производства объявлено о подозрении согласно ч. 3 ст. 212 УК Украины. Сейчас идет следствие.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кабмине анонсировали значительное снижение цен на подсолнечное масло и назвали сроки13 ч. назад - 1900 18
В Украине появится государственный авиаперевозчик10 ч. назад - 1594 3
«Нафтогаз» за 15 лет инвестировал в добычу углеводородов в Египте $580 млн12 ч. назад - 470 2
В Украине изменили принцип выплат гарантированных вкладовВчера, 15:06 - 23178 2
Как заблаговременно позаботиться о безопасности своих средств в банке38 мин. назад - 72 1
О земельном налоге: ставки, льготы, сроки уплаты12 ч. назад - 2001
В Кабмине анонсировали значительное снижение цен на подсолнечное масло и назвали сроки13 ч. назад - 1900 18
На столичных дорогах появился «фантом»: проверяют скорость машин7 ч. назад - 1832
В Украине появится государственный авиаперевозчик10 ч. назад - 1594 3
Сколько стоит арендовать вторичку в Киеве (таблица)6 ч. назад - 1341
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигательВчера, 17:10 - 146
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригородПозавчера, 15:10 - 627
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2202 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 963 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 854