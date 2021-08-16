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В Минэкономики объяснили, как будут выявлять завышение цен в ProZorro

В Минэкономики объяснили, как будут выявлять завышение цен в ProZorro

Государственные заказчики с 17 августа 2021 года могут указывать цены за единицу каждого приобретенного товара в электронной системе ProZorro, что позволит выявлять завышение цен в публичных закупках.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«С 17 августа государственные заказчики могут указывать цены за единицу каждого приобретенного товара в электронной системе ProZorro. Это позволит с высокой точностью анализировать средние цены в публичных закупках и выявлять их завышение», — говорится в сообщении.

Сейчас поле «Цена за единицу» не является обязательным для заполнения, но вскоре это изменится.

«Контроль за эффективностью расходования средств в публичных закупках должен только углубляться. Мы рекомендуем заказчикам уже сейчас указывать цены за единицу, чтобы привыкнуть к новым правилам. Министерство экономики Украины уже готовит нормативную базу, чтобы указание этой информации стало обязательным», — отметил первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Алексей Любченко.

До этого в электронных полях заказчики указывали только стоимость всего контракта. В то же время цены на отдельные товары можно было увидеть только в копиях спецификаций, загруженных в систему. Новая доработка позволит гораздо проще анализировать цены за каждую единицу товара в закупке и видеть их динамику.

Цену за единицу каждой приобретенной позиции заказчики могут указать при публикации договора и дополнительных соглашений. Эта информация сразу же будет отображаться на портале Prozorro.

Цель новаций — дополнительный контроль динамики цен и фактов их завышения. Раньше случалось, что заказчики и поставщики заключали дополнительные соглашения и увеличивали стоимость за единицу товара. Сумма всего контракта при этом оставалась неизменной, а государство покупало меньше товара — например, парт или топлива, заплатив больше за каждую единицу.

Также благодаря новому функционалу заказчикам будет легче проанализировать средние цены в системе и определить корректную ожидаемую стоимость закупки, а поставщикам — формировать стратегии своих продаж в ProZorro.

По материалам Укринформ
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