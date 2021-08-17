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BMW раскрыла подробности о водородном кроссовере iX5 Hydrogen

BMW раскрыла подробности о водородном кроссовере iX5 Hydrogen

Ранее BMW уже демонстрировала концепт Hydrogen NEXT, а кроссовер iX5 Hydrogen – это его серийная итерация. В следующем году ограниченная партия таких машин будет предоставлена клиентам для тестирования. А на автосалоне в Мюнхене можно будет провести короткий тест-драйв новинки.

Внешность iX5 Hydrogen имеет некоторые уникальные особенности, однако новинку безошибочно можно идентифицировать как BMW iX5. Голубые акценты на кузове, 3D-печатные элементы, уникальный задний бампер и диффузор, а также знак “водородные топливные элементы” выдают в кроссовере водородную силовую установку. К ним присоединяются аэродинамические 22-дюймовые колеса, завернутые в экологически чистые шины из натурального каучука и вискозы.

BMW почти не упоминает об интерьере, но это потому, что изменений внутри почти нет, если не считать мелкие декоративные детали того же голубого цвета, что и на кузове, а также надписи “водородные топливные элементы”.


Фото: BMW

Под капотом находится силовой агрегат, который питается от двух баков по 700 бар, изготовленных из армированного углеродным волокном пластика. Они содержат почти 6,2 кг водорода и могут быть наполнены за три-четыре минуты.

BMW iX5 Hydrogen имеет электродвигатель пятого поколения, подобный тому, который был в iX. Он продуцирует 370 к.с. мощности.

Хотя iX5 Hydrogen технически является лишь прототипом, в BMW отметили, что потенциал у машин на водородных топливных элементах есть. Но для того чтобы они полностью раскрыли свой потенциал, необходимо создать надежную инфраструктуру заправки водородом. И баварский производитель имеет такие планы.


Фото: BMW

По материалам Телеканал 24
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