Nissan представил заряженную версию семейного компактвэна Note

Nissan представил спортивную версию Note под названием Aura Nismo. Продажи новинки на родном для бренда японском рынке начнутся уже в этом году.
Note Aura Nismo выделяется благодаря дизайну, вдохновленному гоночным автомобилем Nissan Formula E. Фронтальная часть получила сплиттер Nismo красного цвета. Автомобиль также получил 17-дюймовые диски, красные корпуса зеркал, красные накладки на пороги и корму с выразительным бампером.
В салоне появились новые спортивные сиденья. Кресла получили вышитый логотип Nismo и контрастную прострочку. Note Aura Nismo приводится в движение знакомой по “гражданскому” Note гибридной силовой установкой e-Power, которая сочетает 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель и пару электродвигателей. Суммарно силовая установка выдает 134 л. с. и 300 Нм крутящего момента.
Фото: focus.ua
Версия Nismo получила три новых режима работы трансмиссии. Спортивный традиционно назвали Nismo. Он обеспечивает лучший отклик на педаль акселератора, в то время как “нормальный” режим и режим Eco были специально настроены для этой модели и обеспечивают более комфортное вождение.
Фото: focus.ua
Nissan заявляет, что уникальный внешний вид Note Aura Nismo также добавляет прижимную силу, что приводит к повышению устойчивости на высоких скоростях. Автомобиль оснащен более жесткой подвеской, которая должна повышать курсовую устойчивость на высокой скорости. Цена на новинку будет объявлена ближе к старту продаж.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский: Украина уже живет по стандартам ЕСВчера, 12:30 - 698 11
В Украине изменят правила вступления в наследствоВчера, 14:00 - 11669 10
Правительство готовится к новым карантинным ограничениям - НемчиновВчера, 10:30 - 1178 6
Как получить COVID-сертификат в «Дії»: разъяснение ФедороваВчера, 11:00 - 1452 4
В Украине темпы развития солнечной электроэнергетики замедлились в 2,5 разаВчера, 07:10 - 385 4
В Украине изменят правила вступления в наследствоВчера, 14:00 - 11669 10
Банки будут тщательнее следить за счетами клиентов в инвалютеВчера, 13:00 - 1837
Как получить COVID-сертификат в «Дії»: разъяснение ФедороваВчера, 11:00 - 1452 4
Путин назвал условие сохранения транзита газа через УкраинуВчера, 19:40 - 1336
Правительство готовится к новым карантинным ограничениям - НемчиновВчера, 10:30 - 1178 6
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)Вчера, 10:10 - 293
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 303
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 944 1
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2453 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1046 5