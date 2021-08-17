Nissan представил заряженную версию семейного компактвэна Note

Nissan представил спортивную версию Note под названием Aura Nismo. Продажи новинки на родном для бренда японском рынке начнутся уже в этом году.

Note Aura Nismo выделяется благодаря дизайну, вдохновленному гоночным автомобилем Nissan Formula E. Фронтальная часть получила сплиттер Nismo красного цвета. Автомобиль также получил 17-дюймовые диски, красные корпуса зеркал, красные накладки на пороги и корму с выразительным бампером.

В салоне появились новые спортивные сиденья. Кресла получили вышитый логотип Nismo и контрастную прострочку. Note Aura Nismo приводится в движение знакомой по “гражданскому” Note гибридной силовой установкой e-Power, которая сочетает 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель и пару электродвигателей. Суммарно силовая установка выдает 134 л. с. и 300 Нм крутящего момента.



Фото: focus.ua

Версия Nismo получила три новых режима работы трансмиссии. Спортивный традиционно назвали Nismo. Он обеспечивает лучший отклик на педаль акселератора, в то время как “нормальный” режим и режим Eco были специально настроены для этой модели и обеспечивают более комфортное вождение.



Фото: focus.ua

Nissan заявляет, что уникальный внешний вид Note Aura Nismo также добавляет прижимную силу, что приводит к повышению устойчивости на высоких скоростях. Автомобиль оснащен более жесткой подвеской, которая должна повышать курсовую устойчивость на высокой скорости. Цена на новинку будет объявлена ближе к старту продаж.