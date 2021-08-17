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Nissan представил заряженную версию семейного компактвэна Note

Nissan представил заряженную версию семейного компактвэна Note

Nissan представил спортивную версию Note под названием Aura Nismo. Продажи новинки на родном для бренда японском рынке начнутся уже в этом году.

Note Aura Nismo выделяется благодаря дизайну, вдохновленному гоночным автомобилем Nissan Formula E. Фронтальная часть получила сплиттер Nismo красного цвета. Автомобиль также получил 17-дюймовые диски, красные корпуса зеркал, красные накладки на пороги и корму с выразительным бампером.

В салоне появились новые спортивные сиденья. Кресла получили вышитый логотип Nismo и контрастную прострочку. Note Aura Nismo приводится в движение знакомой по “гражданскому” Note гибридной силовой установкой e-Power, которая сочетает 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель и пару электродвигателей. Суммарно силовая установка выдает 134 л. с. и 300 Нм крутящего момента.


Фото: focus.ua

Версия Nismo получила три новых режима работы трансмиссии. Спортивный традиционно назвали Nismo. Он обеспечивает лучший отклик на педаль акселератора, в то время как “нормальный” режим и режим Eco были специально настроены для этой модели и обеспечивают более комфортное вождение.


Фото: focus.ua

Nissan заявляет, что уникальный внешний вид Note Aura Nismo также добавляет прижимную силу, что приводит к повышению устойчивости на высоких скоростях. Автомобиль оснащен более жесткой подвеской, которая должна повышать курсовую устойчивость на высокой скорости. Цена на новинку будет объявлена ближе к старту продаж.

По материалам Фокус
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