Как работодателю получить разрешение на трудоустройство иностранца

В Государственной службе занятости назвали этапы получения разрешения на трудоустройство иностранца.
Во-первых, работодателю, который планирует взять на работу гражданина другого государства, нужно подать в региональный центр занятости пакет документов, предусмотренный законодательством:
Во-вторых, необходимо выполнить требование установление уровня заработной платы в размере не менее чем:
Требование к уровню заработной платы не распространяется на:
В-третьих, следует произвести оплату за выдачу или продление действия разрешений на применение труда иностранцев и лиц без гражданства в размере, определенном статьей 42-4 Закона.
Разрешение на использование труда иностранцев и лиц без гражданства является основанием для оформления визы соответствующего типа для въезда в Украину и вида на жительство в Украине.
Указанное выше разрешение не требуется при трудоустройстве иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, беженцев и других лиц, перечисленных в части шестой статьи 42 Закона.
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