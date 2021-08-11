Как работодателю получить разрешение на трудоустройство иностранца

В Государственной службе занятости назвали этапы получения разрешения на трудоустройство иностранца.

Во-первых, работодателю, который планирует взять на работу гражданина другого государства, нужно подать в региональный центр занятости пакет документов, предусмотренный законодательством:

заявление;

две цветные фотографии размером 3,5 х 4,5 см;

обоснование целесообразности использования труда иностранца и возможности создания для него соответствующих условий для пребывания и работы;

документ (приказ, выписка из протокола, доверенность), оформленный в установленном порядке, который удостоверяет право лица представлять интересы работодателя в центре занятости;

справку органа государственной налоговой службы об уплате работодателем налогов и сборов (обязательных платежей);

справку центра занятости об отсутствии у работодателя задолженности перед Фондом;

квитанцию о внесении платы за рассмотрение заявления;

копию проекта трудового договора (контракта), заверенную работодателем;

справку, скрепленную печатью и заверенную подписью работодателя (в случае наличия на предприятии режимно-секретного органа – также подписанную его руководителем), о том, что рабочее место или должность, на которых будет использоваться труд иностранца, в соответствии с законодательством не связаны с принадлежностью к гражданству Украины и не требуют предоставления допуска к государственной тайне;

справку органа миграционной службы об отсутствии (наличии) судимости у иностранца, который на момент оформления разрешения находится на территории Украины;

справку уполномоченного органа страны происхождения (пребывания) о том, что иностранец, который на момент оформления разрешения находится за пределами Украины, не отбывает наказание за совершение преступления и не находится под следствием;

копии устава и свидетельства о государственной регистрации работодателя, заверенные в установленном порядке;

копии документов об образовании или квалификации иностранца;

копии страниц паспортного документа иностранца, содержащие основные идентификационные данные.

Во-вторых, необходимо выполнить требование установление уровня заработной платы в размере не менее чем:

пять минимальных заработных плат – иностранным наемным работникам в общественных объединениях, благотворительных организациях и учебных заведениях;

десять минимальных заработных плат – для всех остальных категорий наемных работников.

Требование к уровню заработной платы не распространяется на:

иностранных ІТ-специалистов;

учредителей и участников юридического лица, созданного в Украине.

В-третьих, следует произвести оплату за выдачу или продление действия разрешений на применение труда иностранцев и лиц без гражданства в размере, определенном статьей 42-4 Закона.

Разрешение на использование труда иностранцев и лиц без гражданства является основанием для оформления визы соответствующего типа для въезда в Украину и вида на жительство в Украине.

Указанное выше разрешение не требуется при трудоустройстве иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, беженцев и других лиц, перечисленных в части шестой статьи 42 Закона.

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