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Как работодателю получить разрешение на трудоустройство иностранца

Как работодателю получить разрешение на трудоустройство иностранца

В Государственной службе занятости назвали этапы получения разрешения на трудоустройство иностранца.

Во-первых, работодателю, который планирует взять на работу гражданина другого государства, нужно подать в региональный центр занятости пакет документов, предусмотренный законодательством:

  • заявление;
  • две цветные фотографии размером 3,5 х 4,5 см;
  • обоснование целесообразности использования труда иностранца и возможности создания для него соответствующих условий для пребывания и работы;
  • документ (приказ, выписка из протокола, доверенность), оформленный в установленном порядке, который удостоверяет право лица представлять интересы работодателя в центре занятости;
  • справку органа государственной налоговой службы об уплате работодателем налогов и сборов (обязательных платежей);
  • справку центра занятости об отсутствии у работодателя задолженности перед Фондом;
  • квитанцию о внесении платы за рассмотрение заявления;
  • копию проекта трудового договора (контракта), заверенную работодателем;
  • справку, скрепленную печатью и заверенную подписью работодателя (в случае наличия на предприятии режимно-секретного органа – также подписанную его руководителем), о том, что рабочее место или должность, на которых будет использоваться труд иностранца, в соответствии с законодательством не связаны с принадлежностью к гражданству Украины и не требуют предоставления допуска к государственной тайне;
  • справку органа миграционной службы об отсутствии (наличии) судимости у иностранца, который на момент оформления разрешения находится на территории Украины;
  • справку уполномоченного органа страны происхождения (пребывания) о том, что иностранец, который на момент оформления разрешения находится за пределами Украины, не отбывает наказание за совершение преступления и не находится под следствием;
  • копии устава и свидетельства о государственной регистрации работодателя, заверенные в установленном порядке;
  • копии документов об образовании или квалификации иностранца;
  • копии страниц паспортного документа иностранца, содержащие основные идентификационные данные.

Во-вторых, необходимо выполнить требование установление уровня заработной платы в размере не менее чем:

  • пять минимальных заработных плат – иностранным наемным работникам в общественных объединениях, благотворительных организациях и учебных заведениях;
  • десять минимальных заработных плат – для всех остальных категорий наемных работников.

Требование к уровню заработной платы не распространяется на:

  • иностранных ІТ-специалистов;
  • учредителей и участников юридического лица, созданного в Украине.

В-третьих, следует произвести оплату за выдачу или продление действия разрешений на применение труда иностранцев и лиц без гражданства в размере, определенном статьей 42-4 Закона.

Разрешение на использование труда иностранцев и лиц без гражданства является основанием для оформления визы соответствующего типа для въезда в Украину и вида на жительство в Украине.

Указанное выше разрешение не требуется при трудоустройстве иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, беженцев и других лиц, перечисленных в части шестой статьи 42 Закона.

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По материалам Finance.UA
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