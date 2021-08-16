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Китайская Baidu создала 7-нм чип для автопилота и показала свой первый робомобиль

Китайская Baidu создала 7-нм чип для автопилота и показала свой первый робомобиль

Китайский поисковой гигант Baidu долгое время развивал технологии автоматического управления транспортом в сотрудничестве с другими компаниями, включая местных автопроизводителей.

На этой неделе он продемонстрировал собственный прототип робомобиля, который способен перевозить пассажиров без участия водителя. О перспективах его серийного производства ничего не сообщается.

Подобными концептами любят интриговать самые разные компании. Прототипы используются для демонстрации технологических возможностей, но для Baidu это в большей степени взгляд на эволюцию сферы пассажирских перевозок. Робомобиль получил поднимающиеся вверх двери типа «крыло чайки» и большой дисплей в салоне для развлечения пассажиров во время движения, а место внутри занял глава компании Робин Ли (Robin Li).


Фото: CNBC

В чём можно не сомневаться, так это в использовании для создания подобных авто фирменных процессоров Kunlun, которые разработаны подразделением Baidu.

Заметим, что недавно началось производство второго поколения этих ИИ-чипов по 7-нм техпроцессу. Второе поколение процессоров Kunlun превосходит по производительности первое в два или три раза. Данные чипы имеют довольно широкое применение, помимо робомобилей их используют для ускорения различных облачных вычислений.

Первое поколение Kunlun, по данным Baidu, обеспечивает производительность на уровне 256 TOPS (триллионов операций в секунду) в вычислениях INT8, потребляя при этом всего 150 Вт. То есть производительность новинки должна составлять 512−768 TOPS. Для сравнения, ускоритель NVIDI A100 обеспечивает 624 TOPS, но потребляет до 400 Вт (зависит от модификации).

Если перспективы появления фирменного транспортного средства в таком виде весьма туманны, то в нескольких городах Китая на ограниченной территории уже проходят испытания роботизированные такси на базе существующих серийных автомобилей. Фирменное приложение для вызова такси Apollo Go на этой неделе было переименовано в Luobo Kuaipao.

В избранных китайских городах роботизированные такси начнут массово эксплуатироваться в течение ближайших двух лет. О стоимости подобной услуги Baidu ничего не сообщает, но многие отраслевые эксперты считают, что в перспективе отказ от труда водителей позволит снизить стоимость поездки. Партнёром Baidu по развёртыванию роботизированного таксопарка в Китае выступает автоконцерн BAIC, в ближайшие три года он должен предоставить около тысячи таксомоторов.

По материалам 3dnews.ru
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