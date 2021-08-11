Правительство создало рабочую группу по детенизации экономики

Правительство создало межведомственную рабочую группу по детенизации экономики и развитию добросовестной конкуренции — рабочую группу возглавил первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко.

Такое решение приняли на заседании правительства 18 августа.

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«Высокая доля теневой экономики существенно тормозит процесс создания честной и конкурентной бизнес-среды», — сказал во время заседания премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Работа этой группы должна быть сконцентрирована на больших теневых потоках в сфере алкоголя, сигарет, горючего, других высококоррумпированных или с высокой теневой составляющей сегментах экономики», — добавил он.

Впоследствии правительство поддержало это решение.

В соответствии с проектом постановления, заместителем председателя рабочей группы назначили главу Минфина Сергея Марченко.

В состав группы также вошли: заместитель министра экономики, заместитель министра финансов, главы Налоговой, Гостаможни, Госфинмониторинга, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (по согласованию), АМКУ, заместитель председателя правления НБУ (по согласию), директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (по согласию).