Энергоатом в этом году планирует заработать 1,5 миллиарда

Кабинет Министров утвердил финансовый план «Энергоатома» на 2021 год, согласно которому прибыль НАЭК ожидают на уровне 1,52 млрд грн.

Об этом говорится в пояснительной записке к документу на сайте правительства.

Правительство ожидает, что поступления в пользу государства от деятельности НАЭК «Энергоатом» составят 18,6 млрд грн. Чистые доходы от реализации продукции госкомпании прогнозируют в 56 млрд грн.

Также финпланом предусмотрены капитальные инвестиции в 11,5 млрд грн.

Напоминаем, за первую половину 2021 года Национальная атомная компания «Энергоатом» отчиталась о чистой прибыли в 1,12 млрд грн — это на 3,7 млрд грн больше финрезультата прошлого года.