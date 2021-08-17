Распродажи и акции: на чем экономят украинцы (исследование)

Пандемия заставила многих украинцев экономить: 82% опрошенных признались, что в течение последнего года они чаще, чем раньше, покупали товары на распродаже.
Об этом говорится в исследовании picodi.
Продукты, одежда и обувь, косметика и парфюмерия — вот товары, которые чаще всего покупают по акции. Реже всего на распродажах покупатели ищут лекарства, украшения и автомобили (или автозапчасти).
Ждут ли скидок? Покупку некоторых товаров украинцы готовы отложить в ожидании снижения цены. Прежде всего это электроника и бытовая техника (88%), одежда и обувь (85%), косметика и парфюмерия (82%), а также услуги, связанные с отпуском и путешествиями.
А есть товары, которые украинцы хотят купить здесь и сейчас независимо от цены: лекарства, автомобили и автозапчасти, продукты, книги, зоотовары и доставка еды.
Почему покупают товары по акции? Мужчины (46%) и женщины (60%) сошлись во мнении, что благодаря скидкам и акциям можно хорошо сэкономить. Также покупатели отметили, что на распродажах они могут познакомиться с новыми брендами и товарами. Третьим по популярности ответом среди обоих полов было утверждение, что начальная цена слишком завышена, поэтому они выбирают товары со скидкой.
Не все, однако, предпочитают покупать на распродажах. 27% мужчин и 9% женщин не покупают по акции, потому что, по их мнению, товары хорошего качества стоят своей цены. 8% женщин и 19% мужчин совершают покупки, не задумываясь о цене. В то время как некоторые покупатели опасаются, что продукция со скидкой — это неактуальные товары или худшего качества.
Порой случается, что украинцы не пользуются вещами, купленными на распродаже. Топ-5 покупок с распродажи, которые пылятся на полках:
Как находят товары со скидками и узнают об акциях? Кешбэк сервисы – самый популярный метод экономии, к которому прибегают украинцы. 19% опрошенных знают об этих сервисах и пользуются ими регулярно.
Второй по популярности способ сэкономить — это сайты сравнения цен. Регулярно заглядывают на них 16% украинских покупателей, а 32% — время от времени.
На третьем месте оказались купонные сервисы: 12% опрошенных регулярно ими пользуются, 36% — иногда, 22% знают, но не используют, а 30% не знают о них.
Меньшей популярностью среди украинских потребителей пользуются приложения для покупки нераспроданных блюд (64% опрошенных не знают, что это), каталоги магазинов (63%), плагины для браузера (62%) и отделы с продуктами с коротким сроком годности (27% не знают про такие отделы, а 31% слышали, но не покупают там).
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