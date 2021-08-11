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Кабмин одобрил новый порядок расчета минимальной зарплаты

Кабмин одобрил новый порядок расчета минимальной зарплаты

Кабинет Министров в среду, 18 августа, согласовал законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оплаты труда. Документом, среди прочего, совершенствуется порядок расчета минимальной заработной платы.

Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube. Документ разработан Министерством экономики по усилению гарантий минимальной зарплаты в Украине и дальнейшей дерегуляции трудовых отношений.

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В частности, проектом закона вносятся изменения в закон «об оплате труда», которыми предусмотрено не включать в размер минимальной заработной платы такие составляющие:

  • доплаты за работу с вредными и опасными условиями труда, с особыми природными географическими и геологическими условиями, а также в условиях повышенного риска для здоровья;
  • доплаты за совмещение профессий (должностей), выполнение обязанностей временно отсутствующего работника;
  • суммы повышения оплаты труда за работу в ночное время, разъездной характер работ;
  • оплату работы в сверхурочное время;
  • оплату за привлечение к работе в выходные, праздничные и нерабочие дни;
  • премии к праздничным и юбилейным датам;
  • суммы индексации заработной платы;
  • суммы компенсации потери части доходов в связи с нарушением сроков выплаты заработной платы.

По мнению авторов законопроекта, исключение из «минималки» перечисленных составляющих позволит повысить общий размер заработной платы работников, особенно тех, которые заняты на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда, условиями повышенного риска для жизни и здоровья и в неблагоприятных условиях.

Кроме того, проектом документа устанавливаются условия для определения размера минимальной заработной платы. В частности, «минималка» должна определяться с учетом:

  • потребностей работников и их семей;
  • общего уровня средней заработной платы в целом по Украине;
  • размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц;
  • прогнозного индекса потребительских цен на период, на который устанавливается размер минимальной заработной платы;
  • уровня занятости, производительности труда, сбалансированности и обоснованности государственного бюджета;
  • уровня налогов, обязательных сборов и взносов.

Также законопроектом регулируется вопрос определения на уровне соглашений и коллективных договоров перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда и в условиях повышенного риска для жизни и здоровья, которые предусматривают оплату в повышенном размере. Таким образом предлагается дерегулировать трудовые отношения и усилить коллективно-договорные механизмы оплаты труда для отдельных категорий граждан.

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По материалам Обозреватель
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