Кабмин одобрил новый порядок расчета минимальной зарплаты

Кабинет Министров в среду, 18 августа, согласовал законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оплаты труда. Документом, среди прочего, совершенствуется порядок расчета минимальной заработной платы.
Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube. Документ разработан Министерством экономики по усилению гарантий минимальной зарплаты в Украине и дальнейшей дерегуляции трудовых отношений.
Читайте также: «Дія City»: какими будут налоговые условия в Украине
В частности, проектом закона вносятся изменения в закон «об оплате труда», которыми предусмотрено не включать в размер минимальной заработной платы такие составляющие:
По мнению авторов законопроекта, исключение из «минималки» перечисленных составляющих позволит повысить общий размер заработной платы работников, особенно тех, которые заняты на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда, условиями повышенного риска для жизни и здоровья и в неблагоприятных условиях.
Кроме того, проектом документа устанавливаются условия для определения размера минимальной заработной платы. В частности, «минималка» должна определяться с учетом:
Также законопроектом регулируется вопрос определения на уровне соглашений и коллективных договоров перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда и в условиях повышенного риска для жизни и здоровья, которые предусматривают оплату в повышенном размере. Таким образом предлагается дерегулировать трудовые отношения и усилить коллективно-договорные механизмы оплаты труда для отдельных категорий граждан.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кабмине анонсировали значительное снижение цен на подсолнечное масло и назвали сроки10 ч. назад - 1601 16
Зеленский запустил процесс отбора на должности судей КСУ по квоте ПрезидентаВчера, 16:30 - 331 3
В Украине появится государственный авиаперевозчик7 ч. назад - 1397 2
«Нафтогаз» за 15 лет инвестировал в добычу углеводородов в Египте $580 млн9 ч. назад - 342 2
В Украине изменили принцип выплат гарантированных вкладовВчера, 15:06 - 22046 2
В Кабмине анонсировали значительное снижение цен на подсолнечное масло и назвали сроки10 ч. назад - 1601 16
О земельном налоге: ставки, льготы, сроки уплаты9 ч. назад - 1484
В Украине появится государственный авиаперевозчик7 ч. назад - 1397 2
На столичных дорогах появился «фантом»: проверяют скорость машин4 ч. назад - 1342
Украинская экономика находится в состоянии рецессии – BloombergВчера, 21:00 - 1218
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигательВчера, 17:10 - 134
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригородПозавчера, 15:10 - 606
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2178 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 962 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 844