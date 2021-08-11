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Ощадбанк прокомментировал ситуацию с получением разрешения на ведение азартных игр

Ощадбанк прокомментировал ситуацию с получением разрешения на ведение азартных игр

Сегодня, 18 августа, в СМИ начала появляться информация, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала государственному Ощадбанку разрешение на открытие зала игровых автоматов в киевском отеле.

Как прокомментировали в банке, эта информация не соответствует действительности.

«К Ощадбанку обратился оператор 4-звездочного отеля „Рамада“, который арендует (с правом выкупа) здание, принадлежащее банку, с просьбой получить у соответствующей комиссии сертификат помещения в соответствии с Законом Украины „О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр“. Такую сертификацию может получить только владелец помещения, которым сейчас является Ощадбанк», — объясняют в финучреждении.

Как говорят в Ощадбанке, помещение является непрофильным активом банка, которое он получил на баланс в рамках финансовой реструктуризации проблемного заемщика.

«Помещение находится в аренде с правом дальнейшего выкупа, и именно арендатор планирует организовать на его базе игорное заведение. Ощадбанк не планирует осуществлять какую-либо деятельность, которая касается организации азартных игр», — добавили в Ощадбанке.

По материалам Финансовый клуб
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