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Правительство выделило 1,8 миллиарда гривен для поддержки украинского экспорта - Шмыгаль

Правительство выделило 1,8 миллиарда гривен для поддержки украинского экспорта - Шмыгаль

Кабинет Министров выделил 1,8 млрд грн Экспортно-кредитному агентству для поддержки украинского экспорта

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Телеграме.

«Приняли решение об увеличении уставного капитала Экспортно-кредитного агентства на 1,8 млрд грн. Это позволит расширить экспансию украинских товаров на зарубежные рынки», — написал Шмыгаль.

На заседании правительства он напомнил, что с 2018 года агентство практически не работало, ведь не имело достаточного количества средств в своем распоряжении, передает корреспондент агентства.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что государство будет поддерживать бизнес и через другие программы, в частности за последний год более 60 млрд грн доступных и дешевых кредитов получили представители малого и среднего бизнеса.

Премьер добавил, что за второй квартал ВВП Украины вырос на 5,4%. Важную роль в восстановлении экономики сыграл рост украинского экспорта, который за полгода вырос на 31%, или на 7 млрд долл.

Ранее сообщалось, что Министерство экономики завершает докапитализацию Экспортно-кредитного агентства до 2 млрд грн и перезапускает его деятельность для поддержки бизнеса.

По материалам Укринформ
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