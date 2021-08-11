Минэнерго разработало законопроект о реформировании угольной отрасли

Министерство энергетики разработало и вынесло на общественное обсуждение законопроект «О реформировании угольной отрасли», направленный на социальную защиту горняков.
Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.
Документ определяет комплекс социально-экономических мер, направленных на решение вопросов задолженности и финансовое оздоровление государственных угледобывающих предприятий, в том числе с привлечением частных инвестиций для наращивания добычи угля.
Кроме того, законопроект предлагает ввести механизм, который позволит угледобывающим предприятиям погасить задолженность по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и по обязательным платежам в Пенсионный фонд.
«В первую очередь, закон направлен на социальную защиту работников угледобывающих предприятий. Он обеспечит правильный расчет рабочего стажа и справедливое начисление пенсии шахтерам», – отметил замминистра Алексей Кураков.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кабмине анонсировали значительное снижение цен на подсолнечное масло и назвали сроки9 ч. назад - 1416 15
В Интерпайпе Пинчука заявили, что компанию заставляют уйти с рынка труб СШАВчера, 15:15 - 1458 6
В Киеве полностью прекратили эвакуацию автомобилей: названа причинаВчера, 12:34 - 1629 4
Зеленский запустил процесс отбора на должности судей КСУ по квоте ПрезидентаВчера, 16:30 - 310 3
В Украине появится государственный авиаперевозчик6 ч. назад - 1264 2
В Украине изменили принцип выплат гарантированных вкладовВчера, 15:06 - 21252 2
В Интерпайпе Пинчука заявили, что компанию заставляют уйти с рынка труб СШАВчера, 15:15 - 1458 6
В Кабмине анонсировали значительное снижение цен на подсолнечное масло и назвали сроки9 ч. назад - 1416 15
В Украине появится государственный авиаперевозчик6 ч. назад - 1264 2
Украинская экономика находится в состоянии рецессии – BloombergВчера, 21:00 - 1196
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигательВчера, 17:10 - 123
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригородПозавчера, 15:10 - 596
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2160 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 957 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 838