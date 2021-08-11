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Минэнерго разработало законопроект о реформировании угольной отрасли

Минэнерго разработало законопроект о реформировании угольной отрасли

Министерство энергетики разработало и вынесло на общественное обсуждение законопроект «О реформировании угольной отрасли», направленный на социальную защиту горняков.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Документ определяет комплекс социально-экономических мер, направленных на решение вопросов задолженности и финансовое оздоровление государственных угледобывающих предприятий, в том числе с привлечением частных инвестиций для наращивания добычи угля.

Кроме того, законопроект предлагает ввести механизм, который позволит угледобывающим предприятиям погасить задолженность по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и по обязательным платежам в Пенсионный фонд.

«В первую очередь, закон направлен на социальную защиту работников угледобывающих предприятий. Он обеспечит правильный расчет рабочего стажа и справедливое начисление пенсии шахтерам», – отметил замминистра Алексей Кураков.

По материалам Укринформ
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