На столичных дорогах появился «фантом»: проверяют скорость машин

В Киеве заметили полицейский автомобиль-фантом, который способен автоматически измерять скорость двигающихся в попутном и в противоположном направлении машин. Фотографию Skoda Kodiaq опубликовали в соцсети.
Об этом сообщает «Автоцентр».
«Фантом» окрашен в серый цвет и внешне не отличается от обычного автомобиля. Номерные знаки — гражданские, а на кузове нет никаких явных опознавательных элементов. Однако при детальном осмотре можно заметить спецоборудование, в числе которого стробоскопы (встроены в бампер) и проблесковые маячки. Под задним стеклом установлен радар. В передней части автомобиля находится аналогичное оборудование.
Фото: Автоцентр
Сейчас такие полицейские автомобили работают в тестовом режиме. Всего в Украине их насчитывается четыре единицы. Однако к концу этого года планируется, что на дороги выедут 150 «фантомов».
Главной функцией таких патрулей является фиксация нарушений скоростного режима. У инспекторов есть право останавливать водителей-нарушителей и вручать им протоколы. В дальнейшем функционал такого транспорта расширят.
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