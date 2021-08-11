На столичных дорогах появился «фантом»: проверяют скорость машин

В Киеве заметили полицейский автомобиль-фантом, который способен автоматически измерять скорость двигающихся в попутном и в противоположном направлении машин. Фотографию Skoda Kodiaq опубликовали в соцсети.

Об этом сообщает «Автоцентр».

«Фантом» окрашен в серый цвет и внешне не отличается от обычного автомобиля. Номерные знаки — гражданские, а на кузове нет никаких явных опознавательных элементов. Однако при детальном осмотре можно заметить спецоборудование, в числе которого стробоскопы (встроены в бампер) и проблесковые маячки. Под задним стеклом установлен радар. В передней части автомобиля находится аналогичное оборудование.



Фото: Автоцентр

Сейчас такие полицейские автомобили работают в тестовом режиме. Всего в Украине их насчитывается четыре единицы. Однако к концу этого года планируется, что на дороги выедут 150 «фантомов».

Главной функцией таких патрулей является фиксация нарушений скоростного режима. У инспекторов есть право останавливать водителей-нарушителей и вручать им протоколы. В дальнейшем функционал такого транспорта расширят.