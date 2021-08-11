Только 30% самых бедных семей США имеют сбережения

Лишь 1 из 3 самых бедных семей Америки имеет сберегательный счет, но этот показатель понемногу растет.
Об этом говорится в отчете Федерации потребителей Америки (ФСА), пишет CNBC.
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Среди 20% беднейших американских домохозяйств — то есть тех, которые зарабатывают меньше $ 26 000 в год — только 30% имели в 2019 традиционные сберегательные счета в банках или кредитных союзах. Медианный объем сбережений на таких счетах — всего $ 1010. Если же смотреть на все домохозяйства США, 52% из них имеют счет с медианным объемом сбережений в $ 5000.
«Те, у кого есть деньги, делают накопления по-разному. А те, у кого нет много денег, а это, пожалуй, более чем половина домохозяйств, в основном полагаются на сберегательные счета», — комментирует Стивен Бробек, старший научный сотрудник ФСА.
Американцы стали экономить больше. Однако все же есть определенный прогресс. Доля владельцев счетов среди самых бедных 20% за прошедшие 15 лет выросла на три процентных пункта, а размер типового депозита — на $ 370.
«Прогресс есть, но больше таких семей должны открыть сберегательный счет и регулярно делать накопления с его помощью», — говорит Бробек.
Вызванный коронавирусом кризис отразился на более бедных домохозяйствах сильнее, чем на более богатых. Так, рабочие с более низким жалованьем чаще теряли работу во время пандемии. Это, вероятно, подорвало их способность к сбережению.
Однако вливание наличных денег через три раунда стимулирующих выплат и увеличение пособий по безработице может стать возможностью убедить больше семей открыть сберегательный счет, считает Джордж Барани, директор Инициативы «Америка экономит» в ФСА.
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