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Только 30% самых бедных семей США имеют сбережения

Только 30% самых бедных семей США имеют сбережения

Лишь 1 из 3 самых бедных семей Америки имеет сберегательный счет, но этот показатель понемногу растет.

Об этом говорится в отчете Федерации потребителей Америки (ФСА), пишет CNBC.

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Среди 20% беднейших американских домохозяйств — то есть тех, которые зарабатывают меньше $ 26 000 в год — только 30% имели в 2019 традиционные сберегательные счета в банках или кредитных союзах. Медианный объем сбережений на таких счетах — всего $ 1010. Если же смотреть на все домохозяйства США, 52% из них имеют счет с медианным объемом сбережений в $ 5000.

«Те, у кого есть деньги, делают накопления по-разному. А те, у кого нет много денег, а это, пожалуй, более чем половина домохозяйств, в основном полагаются на сберегательные счета», — комментирует Стивен Бробек, старший научный сотрудник ФСА.

Американцы стали экономить больше. Однако все же есть определенный прогресс. Доля владельцев счетов среди самых бедных 20% за прошедшие 15 лет выросла на три процентных пункта, а размер типового депозита — на $ 370.

«Прогресс есть, но больше таких семей должны открыть сберегательный счет и регулярно делать накопления с его помощью», — говорит Бробек.

Вызванный коронавирусом кризис отразился на более бедных домохозяйствах сильнее, чем на более богатых. Так, рабочие с более низким жалованьем чаще теряли работу во время пандемии. Это, вероятно, подорвало их способность к сбережению.

Однако вливание наличных денег через три раунда стимулирующих выплат и увеличение пособий по безработице может стать возможностью убедить больше семей открыть сберегательный счет, считает Джордж Барани, директор Инициативы «Америка экономит» в ФСА.

По материалам Минфин.com.ua
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