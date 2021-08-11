По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (36,566 млн грн и 34,919 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (37 и 30), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,76−26,77 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 67 активных заявок по доллару на сумму 71,458 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

26,7600 — 35 000

26,7500 — 30 000

26,7500 — 40 000

26,7500 — 30 000

26,7500 — 80 000

26,7400 — 100 000

26,7400 — 45 555

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

26,7500 — 30 000

26,7500 — 57 775

26,7600 — 8 000

26,7600 — 50 000

26,7600 — 20 000

26,7600 — 10 000

26,7600 — 80 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,7729 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,7325 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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