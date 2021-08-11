НБУ изменил требования к кассовым операциям банков и СІТ-компаний

Национальный банк осовременил порядок и требования к осуществлению кассовых операций в банках и инкассаторских компаниях.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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Регулятор предусмотрел возможность введения банками и компаниями, получившими лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации:
Кроме того, Национальный банк:
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