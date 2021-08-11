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НБУ изменил требования к кассовым операциям банков и СІТ-компаний

НБУ изменил требования к кассовым операциям банков и СІТ-компаний

Национальный банк осовременил порядок и требования к осуществлению кассовых операций в банках и инкассаторских компаниях.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Регулятор предусмотрел возможность введения банками и компаниями, получившими лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации:

  • обращения электронных документов с использованием квалифицированной/усовершенствованной электронной подписи и квалифицированной/усовершенствованной электронной печати;
  • применение кодирования в сопроводительных документах и в маркировке продукции, а также интеграции в процессы учета наличности современных цифровых коммуникаций, что повышает оперативность и безопасность проведения операций по инкассации средств и перевозке валютных ценностей;
  • определение различных средств идентификации и верификации инкассатора, в частности с применением цифровых технологий;
  • уточнение формы и требований по оформлению сопроводительного кассового ордера к сумке с валютными ценностями.

Кроме того, Национальный банк:

  • предоставил право банку (филиалу, отделению) осуществлять кассовое обслуживание клиентов с использованием его цифровой собственноручной подписи;
  • расширил перечень услуг банков, которые должны осуществляться на основании внутренних документов, в частности относительно организации и порядка работы пунктов дистанционного обслуживания, включая работу с платежными устройствами;
  • определил требования к инкассаторским кампаниям, которые на договорных условиях с клиентом могут осуществлять обмен пригодных к обращению банкнот на монеты, монет на банкноты, банкнот (монет) одних номиналов на банкноты (монеты) и других номиналов;
  • ужесточил требования к банкам по вопросам обязательства по обращению клиента урегулировать в соответствии с законодательством Украины спорные вопросы, связанные с кассовыми операциями, включая вопросы осуществления обмена физическим и юридическим лицам банкнот и монет, которые изымаются Национальным банком из обращения, операций, осуществленных через платежные устройства.

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По материалам Finance.UA
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