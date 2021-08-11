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В Киеве чиновники украли 30 млн гривен, предназначенных для ремонта школ и детсадов — СБУ

В Киеве чиновники украли 30 млн гривен, предназначенных для ремонта школ и детсадов — СБУ

Правоохранители разоблачили в Киеве чиновников, которые присвоили себе средства, предназначенные на восстановление школ и детских садов.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, руководство коммунального предприятия Житлоинвестбуд-УКБ наладило схему, через которую вывело из бюджета около 30 млн гривен.

Злоумышленники действовали через подконтрольные предприятия, которые они привлекли к выполнению работ.

Чтобы присвоить бюджетные средства, подрядчики выполняли ремонт зданий не в полном объеме и по значительно завышенным ценам.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

По материалам НВ
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