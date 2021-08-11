В Киеве чиновники украли 30 млн гривен, предназначенных для ремонта школ и детсадов — СБУ

Правоохранители разоблачили в Киеве чиновников, которые присвоили себе средства, предназначенные на восстановление школ и детских садов.
Как сообщили в Службе безопасности Украины, руководство коммунального предприятия Житлоинвестбуд-УКБ наладило схему, через которую вывело из бюджета около 30 млн гривен.
Злоумышленники действовали через подконтрольные предприятия, которые они привлекли к выполнению работ.
Чтобы присвоить бюджетные средства, подрядчики выполняли ремонт зданий не в полном объеме и по значительно завышенным ценам.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.
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