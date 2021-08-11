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На станции Майдан Незалежности в Киеве завершили ремонт эскалаторов за 60 млн грн

На станции Майдан Незалежности в Киеве завершили ремонт эскалаторов за 60 млн грн

На станции киевского метрополитена Майдан Незалежности завершился капитальный ремонт эскалаторов, общая стоимость которого составила 60 млн грн.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

«На станции Майдан Незалежности завершен капитальный ремонт всех четырех эскалаторов. Стоимость работ составила почти 60 миллионов гривен», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в рамках ремонта были заменены подшипники в двигателях и входных редукторах валов, тяговые цепи, настил ступеней, подступеней и гребней, бегунки и выполнили другие работы.

Отмечается, что сейчас идет поочередный капитальный ремонт всех четырех эскалаторов на станции «Лукьяновская».

В общем, добавили в пресс-службе, в столичном метрополитене работает 122 эскалатора. Капитальный ремонт оборудования проводится каждые 100−150 тыс. км пробега или каждые 10−11 лет в зависимости от типа оборудования.

По материалам Espreso.tv
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