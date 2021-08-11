Межбанк: на валютном рынке становится все жарче

Несмотря на сезон летних отпусков — напряжение на валютном рынке растет. Вчерашняя массированная скупка доллара Нацбанком (выходил три раза, купил не менее $ 105−110 млн) привела к искусственному перекосу спроса и предложения на торгах и определенной игре «на повышение».
И это при том, что с самого утра понедельника предложение было настолько большим, что это грозило существенным проседанием курса к уровням около 26,50 гривен. Но в итоге, после таких действий НБУ доллар вырос до 26,735/26,755 гривен на радость крупным экспортерам и госкомпаниям, которым надо платить налоги, а также спекулянтам, которые на этом просто зарабатывали.
И сегодня главная интрига валютного рынка — продолжит ли Нацбанк активно работать на межбанке и играть своими покупками на дальнейший рост курса. Если «да» — то до каких пределов, если «нет» — то как быстро предложение опять превысит спрос в силу объективных причин и как скоро котировки доллара опять начнут проседать.
По нашему мнению, в ближайшие дни продолжатся попытки вернуть котировки к уровням около 26,90 — 27 гривен с целью «облегчения» прохождения бюджетного периода крупным экспортерам и госкомпаниям.
По факту, сегодня поведение Нацбанка и крупнейших игроков в период налоговых платежей и станет главным курсообразующим фактором.
Все остальные факторы — аукцион Минфина по размещению ОВГЗ и текущие хозяйственные операции мелких и средних клиентов – будут только дополнять ситуацию на рынке, но ни в коем случае — ни диктовать тренд на торгах. Тем более, что после консультаций с первичными дилерами — чиновники оставили к размещению только гривневые облигации на 373,462 и 1050 дней.
С учетом сокращения видов облигаций к размещению — по нашему прогнозу, 17 августа Минфин сможет разместить гривневые ОВГЗ с доходностью от 11,15% до 12,30% годовых, в зависимости от сроков их обращения при общем объеме продажи бумаг в пределах от 2,3 млрд до 4,9 млрд гривен. При таком рынке и ликвидности в банковской системе — это не особо повлияет на поведение валютного рынка ни во вторник, ни в среду (день расчетов по аукциону).
По нашему прогнозу объем операций на межбанке 17 августа будет в пределах до $ 145−200 млн при заключении до 560−720 сделок.
Курсы межбанка, по нашим расчетам во вторник будут в пределах: доллар — коридор 26,65 — 26,90 грн, евро — коридор 31,25 — 31,60 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,62 / 26,64
евро — 31,21 / 31,23
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Воля» меняет размер абонентской платы в некоторых тарифных планахВчера, 11:15 - 10953 7
В Кабмине анонсировали значительное снижение цен на подсолнечное масло и назвали сроки4 ч. назад - 664 5
Проверки ФЛП: налоговики контролируют объемы доходов ЕНВчера, 08:00 - 8133 5
В Интерпайпе Пинчука заявили, что компанию заставляют уйти с рынка труб СШАВчера, 15:15 - 1058 4
Зеленский запустил процесс отбора на должности судей КСУ по квоте ПрезидентаВчера, 16:30 - 233 3
В Украине изменили принцип выплат гарантированных вкладовВчера, 15:06 - 18125 2
«Воля» меняет размер абонентской платы в некоторых тарифных планахВчера, 11:15 - 10953 7
Бум ипотечного кредитования в Украине. Что важно знать о кредитах на недвижимость?Вчера, 11:40 - 1910
Как не потерять субсидию при покупке квартирыВчера, 11:00 - 1603
В Киеве полностью прекратили эвакуацию автомобилей: названа причинаВчера, 12:34 - 1375 1
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигательВчера, 17:10 - 88
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригородПозавчера, 15:10 - 542
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2121 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 939 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 818