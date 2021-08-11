IKEA выходит на рынок возобновляемой энергии

IKEA, крупнейшая мебельная компания в мире, объявила о выходе на рынок возобновляемых источников энергии.
Как сообщает Reuters, сначала компания будет продавать электроэнергию населению только на своем внутреннем рынке в Швеции. Продажи, как ожидается, стартуют с сентября.
Ingka Group, владелец большинства магазинов IKEA по всему миру, заявила, что домохозяйства смогут покупать доступную электроэнергию, произведенную на солнечных и ветряных электростанциях. Партнер Ingka, компания Svea Solar, которая производит солнечные панели для IKEA, будет покупать энергию на энергетической бирже Nord Pool и перепродавать ее без дополнительных затрат. Домохозяйства будут платить фиксированную ежемесячную плату плюс переменную надбавку.
IKEA, которая продает солнечные панели на 11 рынках, заявляет, что потребители смогут отслеживать вырабатываемую ими энергию с помощью программы и, возможно, продавать излишки.
Йонас Карлехед, глава отдела устойчивого развития IKEA в Швеции, выразил надежду, что новая услуга, а также продажа солнечных панелей будут доступны на всех рынках.
Главной целью компании является стремление к «позитивному отношению к климату». Карлехед отметил, что он рассматривает предложение возобновляемой энергии для клиентов как вклад в достижение этой цели, а также как потенциальный новый поток доходов.
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