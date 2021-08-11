В Китае представили самую быструю зарядку для электрокаров: заряд до 80% всего за 8 минут

Китайский автопроизводитель GAC готовится вывести на рынок электромобиль, у которого батарея будет заряжаться с 0 до 80% всего за 8 минут.
Это сравнимо со скоростью заправки бака обычного авто с двигателем внутреннего сгорания, сообщает пресс-служба компании.
Известно, что медленная зарядка и малый запас хода — это именно то, что не устраивает в современных электромобилях. Решение проблемы обещает китайская компания GAC, представив электрокар с рекордно высокой скоростью зарядки батареи.
На данный момент лучшие европейские электрокары позволяют зарядить батарею за время 20-40 минут в зависимости от мощности зарядной станции.
Вместе с тем у нового китайского электрического кроссовера Aion V аккумулятор заряжается намного быстрее: с 0 до 80% всего за 8 минут и с 30 до 80% менее чем за 5 минут.
Указано, что GAC создал два варианта быстрой зарядной станции. Более мощная может заряжать электромобиль с мощностью около 500 кВт. Даже когда батарея электрокара заряжена более чем на 80%, батарея готова получать около 481 кВт-ч. Для сравнения: Porsche Taycan поддерживает максимум 450 кВт-ч передаваемой мощности.
Как отмечается, разработка GAC — не просто концепт. Новый кроссовер пойдет в серию уже в сентябре 2021 года. Также осенью в Китае начнут появляться ультрабыстрые зарядные станции.
Ожидается, что до конца 2021 года в КНР появится около сотни фирменных зарядочных портов.
Представители компании уверяют, что зарядка на такой станции при комнатной температуре не повлияет на ресурс аккумулятора: для него заявлен срок службы 1 млн км.
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