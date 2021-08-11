Межбанк: НБУ снова пытался подстраховать доллар

Вторник на валютном рынке прошел достаточно неплохо для гривны. Доллар подешевел на 5,5 копеек — с 26,725/26,745 до 26,67/26,69 гривен, а евро сразу на 13 копеек — с 31,43/31,45 до 31,30/31,32 гривен к концу дня. Но если по доллару на это повлияла сугубо местная причина — активное превышение предложения над спросом, то по евровалюте сработал международный фактор, а именно — проседание евро относительно доллара до уровней 1,1726 доллара за евро на момент написания статьи.
Нацбанк пытался опять подстраховать доллар на торгах и выходил на рынок с покупкой $ 5 млн по цене до 26,68 гривен, но затем перестал особо «помогать» американской валюте и во второй раз на межбанк уже не вышел, чем позволил котировкам просесть. Других особо крупных желающих покупать валюту не было и это быстро поняли остающиеся покупатели. Они начали постепенно занижать свои ценники и с этими уровнями уже были вынуждены считаться все продавцы.
Ход торгов:
С самого начала сессии предложение превышало спрос и с утренних 26,725/26,745 гривен доллар просел до 26,675/26,695 к 11 часам и продержался в этих пределах до 12:00.
Причиной остановки падения котировок был НБУ. Уже до 11 часов он вышел с интервенцией и выкупал все заявки продавцов ниже 26,68 гривен, что и не давало котировкам просесть ниже. После 11 часов регулятор купил свои «дежурные» $ 5млн и ушел с рынка. И продавцов постепенно снова становилось больше, чем покупателей.
В итоге к обеду котировки просели до 26,665/26,685 гривен, а к 15 часам они снизились и до 26,64/26,66 гривен. Но тут уже на торги вышли те покупатели, кто просто выжидал «дна» по курсу и кого особо не припекало время. Своими операциями они чуть подняли курс, и завершилась сессия по доллару на отметке 26,67/26,69 гривен.
Главные события 17 августа на валютном рынке:
1) Доллар за день просел на 5,5 копеек — с утренних 26,725/26,745 до 26,67/26,69 гривен к концу сессии.
2) Нацбанк выходил на межбанк с интервенцией и купил в целом $ 5 млн по курсу в пределах до 26,68 гривен.
3) Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,6815 гривен, а официальный курс на 18 августа 2021 года установлен на уровне 26,6752 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 26,67 / 26,69
евро — 31,29 / 31,32
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1716 / 1,1717
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