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Минэкономики разработало дорожную карту реформирования Гоструда

Минэкономики разработало дорожную карту реформирования Гоструда

Минэкономики разработало дорожную карту реформирования Гоструда. Будет осуществлена структурно-организационная реформа рабочих органов, которая позволит оптимизировать работу службы.

Об этом заявил первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко.

«Ключевая миссия Гоструда — это должным образом оформленная, защищенная и безопасная работа. Это о конкуренции и легальном бизнесе, инвестиционной привлекательности, увеличении количества продуктивной занятости, обеспечении достойных условий труда для всех. Это уверенность наших граждан в завтрашнем дне и защите своих трудовых прав», — заявил Любченко.

«Будет осуществлена структурно-организационная реформа рабочих органов, которая позволит достичь синергетического эффекта и оптимизировать работу службы. Параллельно с этим будет продолжаться работа с фокусом на усилении превентивных мер по охране труда, дерегуляции, в совершенствовании трудового законодательства, изменении подходов оценки результативности работы, искоренении коррупции, диджитализации всех процессов деятельности», — добавили в правительстве.

«Главное — нам надо изменить принципы работы и подходы по оценке результатов. Будет разработана единая матрица оценки деятельности Гоструда по данным, которые будет предоставлять не только служба, но и с учетом макроэкономических данных, информации налоговой службы, службы занятости. Это позволит видеть объективную ситуацию с занятостью и улучшать ее. Одновременно мы должны совершенствоваться в сторону дерегуляции — менять законодательство в сторону облегчения работы бизнеса там, где это возможно», — сказал министр.

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По материалам Економічна Правда
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