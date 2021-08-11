Минэкономики разработало дорожную карту реформирования Гоструда. Будет осуществлена структурно-организационная реформа рабочих органов, которая позволит оптимизировать работу службы.
Об этом заявил первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко.
«Ключевая миссия Гоструда — это должным образом оформленная, защищенная и безопасная работа. Это о конкуренции и легальном бизнесе, инвестиционной привлекательности, увеличении количества продуктивной занятости, обеспечении достойных условий труда для всех. Это уверенность наших граждан в завтрашнем дне и защите своих трудовых прав», — заявил Любченко.
«Будет осуществлена структурно-организационная реформа рабочих органов, которая позволит достичь синергетического эффекта и оптимизировать работу службы. Параллельно с этим будет продолжаться работа с фокусом на усилении превентивных мер по охране труда, дерегуляции, в совершенствовании трудового законодательства, изменении подходов оценки результативности работы, искоренении коррупции, диджитализации всех процессов деятельности», — добавили в правительстве.
«Главное — нам надо изменить принципы работы и подходы по оценке результатов. Будет разработана единая матрица оценки деятельности Гоструда по данным, которые будет предоставлять не только служба, но и с учетом макроэкономических данных, информации налоговой службы, службы занятости. Это позволит видеть объективную ситуацию с занятостью и улучшать ее. Одновременно мы должны совершенствоваться в сторону дерегуляции — менять законодательство в сторону облегчения работы бизнеса там, где это возможно», — сказал министр.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Проверки ФЛП: налоговики контролируют объемы доходов ЕНВчера, 08:00 - 7733 5
В Кабмине анонсировали значительное снижение цен на подсолнечное масло и назвали сроки3 ч. назад - 352 4
Кличко отреагировал на новые обыски в КиевеВчера, 10:45 - 600 4
Зеленский запустил процесс отбора на должности судей КСУ по квоте ПрезидентаВчера, 16:30 - 195 3
В Интерпайпе Пинчука заявили, что компанию заставляют уйти с рынка труб СШАВчера, 15:15 - 894 3
В Украине изменили принцип выплат гарантированных вкладовВчера, 15:06 - 16549 2
«Воля» меняет размер абонентской платы в некоторых тарифных планахВчера, 11:15 - 10019 2
Бум ипотечного кредитования в Украине. Что важно знать о кредитах на недвижимость?Вчера, 11:40 - 1801
Предпринимателям в Украине готовят новый вид штрафаВчера, 10:01 - 1570
Как не потерять субсидию при покупке квартирыВчера, 11:00 - 1564
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигательВчера, 17:10 - 78
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригородПозавчера, 15:10 - 517
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2096 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 934 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 817