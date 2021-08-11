Skoda раскрыла технические подробности новой Fabia 2021

Чешский субкомпакт дебютировал еще в мае, а сейчас готовится к прибытию в шоурумы дилеров. Производитель сообщил дополнительную информацию о потреблении топлива и запасе хода Fabia.
Благодаря эффективным двигателям и оптимизированному аэродинамическому дизайну, Skoda Fabia четвертого поколения будет иметь запас хода более 900 км на одном баке топлива
Skoda Fabia выйдет на рынок с пятью двигателями последнего поколения EVO группы Volkswagen, отвечающими стандартам выбросов Euro 6d. Большинство двигателей и коробок передач для Fabia будет производиться Skoda в Чехии. Четыре из пяти двигателей позволяют Fabia преодолевать более 900 километров на одном баке горючего. Позже к ним должна присоединиться версия G-TEC с газовой силовой установкой, которая должна быть еще экономичнее.
Хотя не будет дизельных, мягко-гибридных или полных гибридных вариантов, бензиновые двигатели все равно будут достаточно эффективными. Средний расход топлива — от 4,9 до 5,6 л/100 км, а выбросы CO2 — от 113 до 142 г/км. Таких показателей удалось достичь, благодаря оптимизированному приводу коленчатого вала с поршнями и поршневыми кольцами, уменьшающими трение, а также измененной системе циркуляции воды вокруг головки блока цилиндров и блока двигателя для большей эффективности охлаждения.
Линейку моторов открывает атмосферный 3-цилиндровый агрегат MPI с двумя вариантами производительности: 65 или 80 л. с. Максимальная скорость машин с этим мотором составляет 172 км/ч, а до первой сотни на спидометре они разгоняются за 15,9 секунды.
Фото: Skoda
Турбина, добавленная к этому литровому мотору, дает ему обозначение TSI и обеспечивает отдачу в 95 или 110 л.с. Менее мощная версия сочетается с 5-скоростной механической коробкой передач, а старшая предлагает выбор между 6-скоростной «механикой» или 7-позиционным «роботом» DSG. Машины с мотором 1.0 TSI являются наиболее экологически чистыми и экономичными среди всех версий Fabia — средний расход топлива составляет 4,9 л/100 км, по сравнению с 5,0 л/100 км версией с 1.0 MPI.
Фото: Skoda
Самым мощным вариантом Fabia будет машина с четырехцилиндровым 1.5 TSI с технологией активного управления цилиндрами. Отдача этого агрегата, работающего исключительно с 7-скоростным DSG, составляет 150 л. с. Ускорение 0−100 км/ч такая версия выполняет за 8 секунд, а максимальная скорость составляет 225 км/ч.
Фото: Skoda
Интересной особенностью новой Fabia является возможность выбора настройки подвески и шасси. Пакет Rough-Road включает защиту кузова, модифицированную подвеску и специальные пружины, которые обеспечивают большую прочность и увеличенный дорожный просвет на 15 мм. С такой подготовкой Fabia превращается в младшую Skoda Octavia Scout.
С другой стороны, есть также опция спортивной подвески, которая опускается на 15 мм и имеет более жесткие пружины. Этот вариант будет иметь больше смысла в сочетании с самым мощным вариантом 1.5 TSI, хотя его можно выбрать для любой версии Fabia.
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