Добровольное декларирование: когда ставка сбора уменьшается до 2,5%

Специалисты Государственной налоговой службы объяснили, в каком случае ставка сбора уменьшается с 5 % или 9 % до 2,5 %.
По данным ГНС, уменьшение ставки сбора возможно в случае применения специальной льготы путем приобретения государственных облигаций Украины со сроком обращения более, чем 365 дней без права досрочного погашения.
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Пример. Предположим, что физическое лицо, которое имеет активы, полученные (приобретенные) за счет доходов, с которых не уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы в соответствии с налоговым законодательством, «переводит» такие активы в денежные средства с последующим приобретением указанных государственных облигаций.
Если такая «конвертация» состоится в период с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года до подачи единоразовой (специальной) добровольной декларации – декларант вправе указать номинальную стоимость таких облигаций и уплатить с нее сбор по ставке 2,5 %, вместо 5 % или 9 %, предусмотренных для средств на счетах банков.
При этом в качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 3 % с уплатой налогового обязательства, определенного по номинальной стоимости таких облигаций, тремя равными частями ежегодно.
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