0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 137 0

Добровольное декларирование: когда ставка сбора уменьшается до 2,5%

Добровольное декларирование: когда ставка сбора уменьшается до 2,5%

Специалисты Государственной налоговой службы объяснили, в каком случае ставка сбора уменьшается с 5 % или 9 % до 2,5 %.

По данным ГНС, уменьшение ставки сбора возможно в случае применения специальной льготы путем приобретения государственных облигаций Украины со сроком обращения более, чем 365 дней без права досрочного погашения.

О важных новостях и советах, которые пригодятся для вашего кошелька, мы пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь! 🤫

Пример. Предположим, что физическое лицо, которое имеет активы, полученные (приобретенные) за счет доходов, с которых не уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы в соответствии с налоговым законодательством, «переводит» такие активы в денежные средства с последующим приобретением указанных государственных облигаций.

Если такая «конвертация» состоится в период с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года до подачи единоразовой (специальной) добровольной декларации – декларант вправе указать номинальную стоимость таких облигаций и уплатить с нее сбор по ставке 2,5 %, вместо 5 % или 9 %, предусмотренных для средств на счетах банков.

При этом в качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 3 % с уплатой налогового обязательства, определенного по номинальной стоимости таких облигаций, тремя равными частями ежегодно.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.