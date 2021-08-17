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Аналитик Bloomberg предположил имя настоящего разработчика Bitcoin

Аналитик Bloomberg предположил имя настоящего разработчика Bitcoin

Старший аналитик Bloomberg Эрик Балчунас уверен, что реальным создателем Bitcoin был программист из Калифорнии Хэл Финни. Он был известен в криптосообществе как один из первых энтузиастов Bitcoin.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Я здесь не в своей тарелке, но, судя по всему, что я видел/читал, Хэл = Сатоши [Накамото]», – написал Балчунас.

Уверенность в том, что именно Финни скрывался под псевдонимом Сатоши Накамото, Балчунас получил после того, как прочитал сообщение на форуме, которое Финни оставил в 1993 году.

В своем посте Финни описывал идею криптовалютных торговых карт, принцип которых схож с технологией невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Теория о том, что Хэл Финни является реальным разработчиком Bitcoin, существует не первый год. В криптосообществе он известен как один из первых Bitcoin-энтузиастов, который также участвовал в разработке криптовалюты.

Именно Хелу Финни 12 января 2009 года разработчик Bitcoin, известный под псевдонимом Сатоши Накамото, отправил первую транзакцию в сети Bitcoin.

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Как говорится в профайле профильного издания о криптовалюте ForkLog, Финни был известным криптографом еще до появления Bitcoin, а также участником движения шифропанков. Участники движения отстаивали право использования средств шифрования данных не только правительствами, но и простыми гражданами.

Финни горячо поддерживал криптовалюту на ранних этапах ее существования. Он умер 28 августа 2014 года из-за бокового амиотрофического склероза.

По материалам НВ
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