Аналитик Bloomberg предположил имя настоящего разработчика Bitcoin

Старший аналитик Bloomberg Эрик Балчунас уверен, что реальным создателем Bitcoin был программист из Калифорнии Хэл Финни. Он был известен в криптосообществе как один из первых энтузиастов Bitcoin.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Я здесь не в своей тарелке, но, судя по всему, что я видел/читал, Хэл = Сатоши [Накамото]», – написал Балчунас.

Уверенность в том, что именно Финни скрывался под псевдонимом Сатоши Накамото, Балчунас получил после того, как прочитал сообщение на форуме, которое Финни оставил в 1993 году.

В своем посте Финни описывал идею криптовалютных торговых карт, принцип которых схож с технологией невзаимозаменяемых токенов (NFT).

I’m out of my element here but based on everything I’ve seen/read Hal = Satoshi. https://t.co/vc7mjZU1kR