Аналитик Bloomberg предположил имя настоящего разработчика Bitcoin

Старший аналитик Bloomberg Эрик Балчунас уверен, что реальным создателем Bitcoin был программист из Калифорнии Хэл Финни. Он был известен в криптосообществе как один из первых энтузиастов Bitcoin.
Об этом он написал в своем Twitter.
«Я здесь не в своей тарелке, но, судя по всему, что я видел/читал, Хэл = Сатоши [Накамото]», – написал Балчунас.
Уверенность в том, что именно Финни скрывался под псевдонимом Сатоши Накамото, Балчунас получил после того, как прочитал сообщение на форуме, которое Финни оставил в 1993 году.
В своем посте Финни описывал идею криптовалютных торговых карт, принцип которых схож с технологией невзаимозаменяемых токенов (NFT).
I’m out of my element here but based on everything I’ve seen/read Hal = Satoshi. https://t.co/vc7mjZU1kR— Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 15, 2021
Теория о том, что Хэл Финни является реальным разработчиком Bitcoin, существует не первый год. В криптосообществе он известен как один из первых Bitcoin-энтузиастов, который также участвовал в разработке криптовалюты.
Именно Хелу Финни 12 января 2009 года разработчик Bitcoin, известный под псевдонимом Сатоши Накамото, отправил первую транзакцию в сети Bitcoin.
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Как говорится в профайле профильного издания о криптовалюте ForkLog, Финни был известным криптографом еще до появления Bitcoin, а также участником движения шифропанков. Участники движения отстаивали право использования средств шифрования данных не только правительствами, но и простыми гражданами.
Финни горячо поддерживал криптовалюту на ранних этапах ее существования. Он умер 28 августа 2014 года из-за бокового амиотрофического склероза.
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