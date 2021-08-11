Наименьшее привлечение за год: Минфин продал ОВГЗ менее чем на 800 млн грн

Во вторник, 17 августа, по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в государственный бюджет всего 788 млн гривен.
Стоит отметить, что это наименьший показатель привлечения средств в бюджет за последний год. В июле 2020 года на аукционах ОВГЗ Минфин привлек символические 312 млн гривен, что до сих пор является наименьшим показателем привлечений за последние годы.
Инвесторам предложили три выпуска гривневых ценных бумаг. Срок их обращения и ставки были такими: 1 год – 11,15% (-1 б.п.), 1,5 года – 11,3% и 3 года – 12,3%.
Наибольший спрос был сосредоточен на 1-летних бумагах, от размещения которых в государственный бюджет было привлечено 552,6 млн гривен. Минфин удовлетворил 29 из 30 заявок по годовым бумагам и все заявки по ОВГЗ сроком 1,5 и 3 года.
Объем привлеченных средств на предыдущих аукционах постепенно уменьшался. Так, 10 августа Министерство финансов привлекло 2,7 млрд грн, 3 августа – 1,89 млрд грн.
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