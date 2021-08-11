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Директор спиртзавода организовал схему уклонения от уплаты налогов - ГБР

Директор спиртзавода организовал схему уклонения от уплаты налогов - ГБР

Работники Государственного бюро расследований разоблачили схему уклонения от уплаты налогов при производстве и реализации спиртосодержащих веществ. Государство не получило налоговых отчислений на сумму более 181 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«Схему уклонения от уплаты акцизного налога при изготовлении растворителя многофункциональных и дезинфицирующих средств организовал директор государственного спиртзавода. Действовал он в сговоре с должностными лицами предприятий на территории Полтавской и Кировоградской областей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что должностные лица вносили в документы такие характеристики товара, которые позволяли не платить за него налоги.

Директору спиртзавода сообщено о подозрении по факту уклонения от уплаты акцизного налога (ч. 3 ст. 212 УПК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 25 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности до трех лет с конфискацией имущества.

Также следователи выявили факты продажи спиртосодержащих веществ предприятиям-производителям фальсифицированного бензина через фирмы-прокладки.

Сейчас проводятся обыски. Проверяется причастность к преступлениям должностных лиц структурных подразделений Государственной налоговой службы.

По материалам Корреспондент.net
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