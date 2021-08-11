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АРМА разыскало активы и финансовые обязательства на 7,4 млрд грн

АРМА разыскало активы и финансовые обязательства на 7,4 млрд грн

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, разыскало имущества, активов и финансовых обязательств на 7,4 млрд грн.

По данным АРМА, в результате обработки обращений от правоохранительных органов, за 7 месяцев года агентство разыскало почти 8,5 тыс. единиц имущества.

Из них: свыше 4,6 тыс. земельных участков, 2,6 тыс. объектов жилой и нежилой недвижимости, 517 единиц иного имущества (товаров), 378 единиц с/х техники с комплектующими, 198 имущественных прав интеллектуальной собственности, 61 автомобиль, 56 единиц с/х продукции, 35 единиц морского/речного транспорта, 21 единица нематериальных активов и 3 единицы авиационного/воздушного транспорта.

Специалисты АРМА также разыскали доли в уставных капиталах, ценные бумаги, денежные средства и финансовые обязательства общей стоимостью около 7,4 млрд в гривневом эквиваленте.

В целом за 7 месяцев года в АРМА поступило 1871 обращение относительно осуществления мер по выявлению и розыску активов, в частности от Национальной полиции, органов прокуратуры, Государственной фискальной службы, Государственного бюро расследований, Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро и правоохранительных органов иностранных государств. За аналогичный период 2020 года АРМА получило 1464 обращения.

Информацию о разысканных активах агентство предоставило правоохранительным органам, которые в ходе расследования уголовных производств могут наложить арест на эти активы и передать их в управление АРМА для физического сохранения или сохранения экономической стоимости.

По материалам Финансовый клуб
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