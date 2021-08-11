В Киеве начальника райуправления образования подозревают в растрате двух миллионов

В Киеве сообщили о подозрении начальнику управления образования Святошинской райгосадминистрации в растрате 2 млн грн, выделенных на реконструкцию учебных заведений.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Телеграме.
Согласно материалам следствия, в декабре 2020 года управление образования Святошинской РГА заключило 12 договоров с 8 подрядными организациями на выполнение ремонтных работ в учебных заведениях на территории района.
«В конце декабря 2020 года начальник управления образования подписал документы, которые являются основанием для перечисления средств за выполнение работ, в которые внесены заведомо ложные сведения, а именно — завышенные объемы проведенных строительных работ или указаны работы, которые вообще не выполнены, чем совершил растрату средств местного бюджета на общую сумму около 2 млн грн», — говорится в сообщении.
Сегодня по результатам расследования начальнику управления образования сообщили о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц, повторно, в крупных и особо крупных размерах (ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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