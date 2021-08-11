«Нафтогаз» за 15 лет инвестировал в добычу углеводородов в Египте $580 млн

НАК «Нафтогаз Украины» за 15 лет инвестировал в добычу концессионных нефтегазовых участков углеводородов в Египте около $ 580 млн.

Об этом сообщил первый заместитель председателя правления компании Сергей Перелома на своей странице в Facebook.

«Мы и в дальнейшем планируем развивать это направление и, соответственно, увеличивать объем добычи углеводородов», — написал он.

По его словам, совместная компания НАК и Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) — Petrosannan Company — в текущем году смогла существенно увеличить добычу углеводородов на территории Alam El Shawish East Western Desert. В частности, начаты работы по повышению извлечения углеводородов путем заводнения нефтяной залежи одного из основных месторождений, проведена интенсивная кампания по капитальному ремонту скважин, достигнуты значительные результаты во время работ по гидроразрыву пластов (ГРП).

«Ищем пути не только для увеличения добычи нефти и газа, но и новые возможности для их дальнейшей транспортировки», — уточнил Перелома.

Он также сообщил, что Petrosannan Company предоставила египетской коптской церкви в мухафазе Асьют геологические данные, которые помогут пробурить новые скважины для обеспечения хозяйств пресной водой.

Как сообщалось, «Нафтогаз» реализует проекты по добыче углеводородов на территории Alam Еl Shawish East в Западной пустыне и территориях South Wadi El Mahareeth и Wadi El Mahareeth в Восточной пустыне Египта. Первое концессионное соглашение на разведку и разработку месторождений нефти и газа на восточной территории блока Alam El Shawish East между «Нафтогазом» и EGPC было заключено в декабре 2016 года.