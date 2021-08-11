Очередной объект ГП «Укрспирт» приватизирован на онлайн аукционе за 1,65 млн грн

17 августа состоялся онлайн-аукцион по приватизации группы инвентарных объектов ГП «Укрспирт», которые находятся в селе Чистилов Тернопольской области, по результатам которого в госбюджет должны поступить 1,65 млн грн.
Об этом сообщается на сайте Фонда госимущества (ФГИУ).
За право собственности на открытых торгах соревновались 11 участников, которые увеличили цену в 4,2 раза со стартовых 394 800,56 грн до 1 650 001 грн.
Объект состоит из нескольких активов, а именно: цех разлива, сортировочное, напорно-фильтровальное, купажное и водоподготовительное отделения.
После подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета процесс приватизации группы инвентарных объектов в селе Чистилов будет считаться официально завершенным.
В случае, если победитель аукциона отказывается подписывать протокол, уплаченный им гарантийный взнос в размере 39 480,06 грн будет перечислен в госбюджет, а право на подписание протокола и заключение договора перейдет к участнику, занявшему второе место. Если же и участник, занявший второе место, откажется от покупки, то объект будет повторно выставлен на аукцион.
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