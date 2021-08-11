Более половины украинцев считает вредным для страны получение кредита от ЕС на основании ряда обязательств

54,6% украинцев считают вредным получение Украиной кредита от ЕС в размере EUR1,2 млрд на основании обязательств разрешить огромные зарплаты для членов наблюдательных советов государственных компаний, в которые входит много иностранцев, отдать иностранцам возможность закупать лекарства для Украины, поставить одобренных людей во главе налоговой, таможни и судебной системы.
Об этом свидетельствуют результаты мониторингового опроса населения Украины «Динамика социально-политических настроений и оценок населения Украины» Центра «Социальный мониторинг».
По данным исследования, 19,3% опрошенных считают это ни полезным, не вредным. 13% назвали это полезным, а 13,1% не ответили на вопрос.
75,5% опрошенных не поддерживают обязательства, которые взяла на себя украинская власть в договоренностях с Международным валютным фондом по введению рыночных цен на газ и тепло для населения. 14,7% – поддерживают инициативу, 9,8% – затруднились с ответом на вопрос.
82,7% указали, что не согласны с тем, чтобы украинская власть в рамках договоренностей с МВФ брала на себя обязательство по сокращению количества школ и учителей. Согласны с этим 9,4%, 7,9% – не ответили на вопрос.
65,8% респондентов отметили, что не согласны с тем, чтобы в рамках договоренностей с МВФ украинская власть брала на себя обязательства по продолжению реформы системы здравоохранения, известной как «Реформа Ульяны Супрун». Согласны на это 20,4% тех, кто принял участие в опросе, 13,8% – затруднились с ответом.
7,7% респондентов считают, что украинская власть в своей экономической политике полностью независима, 42,6% – «в каких-то вопросах — независима, в других — на нее влияют другие страны и международные организации», 42,8% – «полностью зависима от влияния других стран и международных организаций». Затруднились с ответом 6,9%.
15,2% ответили, что приглашение иностранных граждан на работу в украинские органы власти (Кабинет Министров, руководителями областей) и для управления украинскими государственными компаниями (Укрзализныця, Нафтогаз
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