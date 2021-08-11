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Более половины украинцев считает вредным для страны получение кредита от ЕС на основании ряда обязательств

Более половины украинцев считает вредным для страны получение кредита от ЕС на основании ряда обязательств

54,6% украинцев считают вредным получение Украиной кредита от ЕС в размере EUR1,2 млрд на основании обязательств разрешить огромные зарплаты для членов наблюдательных советов государственных компаний, в которые входит много иностранцев, отдать иностранцам возможность закупать лекарства для Украины, поставить одобренных людей во главе налоговой, таможни и судебной системы.

Об этом свидетельствуют результаты мониторингового опроса населения Украины «Динамика социально-политических настроений и оценок населения Украины» Центра «Социальный мониторинг».

По данным исследования, 19,3% опрошенных считают это ни полезным, не вредным. 13% назвали это полезным, а 13,1% не ответили на вопрос.

75,5% опрошенных не поддерживают обязательства, которые взяла на себя украинская власть в договоренностях с Международным валютным фондом по введению рыночных цен на газ и тепло для населения. 14,7% – поддерживают инициативу, 9,8% – затруднились с ответом на вопрос.

82,7% указали, что не согласны с тем, чтобы украинская власть в рамках договоренностей с МВФ брала на себя обязательство по сокращению количества школ и учителей. Согласны с этим 9,4%, 7,9% – не ответили на вопрос.

65,8% респондентов отметили, что не согласны с тем, чтобы в рамках договоренностей с МВФ украинская власть брала на себя обязательства по продолжению реформы системы здравоохранения, известной как «Реформа Ульяны Супрун». Согласны на это 20,4% тех, кто принял участие в опросе, 13,8% – затруднились с ответом.

7,7% респондентов считают, что украинская власть в своей экономической политике полностью независима, 42,6% – «в каких-то вопросах — независима, в других — на нее влияют другие страны и международные организации», 42,8% – «полностью зависима от влияния других стран и международных организаций». Затруднились с ответом 6,9%.

15,2% ответили, что приглашение иностранных граждан на работу в украинские органы власти (Кабинет Министров, руководителями областей) и для управления украинскими государственными компаниями (Укрзализныця, Нафтогаз и т. д.) было полезным (15,2%). 28,4% указали, что «ни полезным, и ни вредным, 46,6% – вредным. 9,8% не ответили на вопрос.

По материалам Finance.UA
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